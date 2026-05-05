Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί νέα έρευνα που αποκαλύπτει ότι αυτοαποκαλούμενοι «ειδικοί ύπνου μωρών» στο Ηνωμένο Βασίλειο δίνουν επικίνδυνες συμβουλές σε γονείς, πρακτικές που, σύμφωνα με ειδικούς, θα μπορούσαν ακόμη και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή ενός βρέφους, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της daily mail.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελίες «δεκάδων» γονέων που πλήρωσαν για συμβουλευτικές συνεδρίες με γνωστές φιγούρες στα social media και έλαβαν αμφιλεγόμενες οδηγίες. Παρά το γεγονός ότι το NHS στο Ηνωμένο Βασίλειο συνιστά στους νέους γονείς να απευθύνονται σε μαίες και επαγγελματίες υγείας τους πρώτους μήνες, πολλοί στρέφονται σε online «ειδικούς», καθώς δεν υπάρχει ουσιαστική ρύθμιση για το ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί τέτοιους τίτλους.

Στο επίκεντρο της έρευνας του BBC βρέθηκαν οι Alison Scott-Wright, γνωστή ως «Magic Sleep Fairy», και Lisa Clegg («Blissful Baby Expert»), οι οποίες χρεώνουν από 200 έως 500 λίρες για μία αρχική συνεδρία και διαθέτουν μεγάλο κοινό στα social media, συνολικά πάνω από 136.000 ακόλουθους στο Instagram.

Με χρήση κρυφής κάμερας, η έρευνα κατέγραψε τη Scott-Wright να προτείνει σε υποτιθέμενη νέα μητέρα να βάζει το νεογέννητο να κοιμάται μπρούμυτα,πρακτική που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις οδηγίες του NHS, το οποίο συστήνει τα βρέφη να κοιμούνται πάντα ανάσκελα για τον πρώτο χρόνο, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η ίδια χαρακτήρισε την πρακτική του ύπνου ανάσκελα «μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης γονεϊκότητας», ισχυριζόμενη ότι όλα τα μωρά με τα οποία εργάζεται κοιμούνται μπρούμυτα, δήλωση που ειδικοί χαρακτήρισαν ως την πιο επικίνδυνη της έρευνας. Η οργάνωση The Lullaby Trust τονίζει ότι ο ύπνος ανάσκελα από την πρώτη ημέρα είναι κρίσιμος για την ασφάλεια των βρεφών. Επισημαίνει επίσης ότι ο κίνδυνος για σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. αυξάνεται ιδιαίτερα όταν ένα μωρό που συνήθως κοιμάται ανάσκελα τοποθετείται περιστασιακά μπρούμυτα ή στο πλάι.

Παράλληλα, η ίδια έρευνα κατέγραψε τη Lisa Clegg να προτείνει την τοποθέτηση πετσετών μέσα στην κούνια, ώστε το μωρό να νιώθει «σαν να βρίσκεται στην αγκαλιά της μητέρας». Ωστόσο, σύμφωνα με το Lullaby Trust, τέτοιες πρακτικές αυξάνουν τον κίνδυνο υπερθέρμανσης ή ασφυξίας, καθώς χαλαρά αντικείμενα μπορούν να καλύψουν το πρόσωπο του βρέφους. Οι ειδικοί τονίζουν ότι το ασφαλέστερο περιβάλλον ύπνου είναι ένα επίπεδο, σταθερό στρώμα χωρίς κουβέρτες, μαξιλάρια ή άλλα αντικείμενα.

Η Scott-Wright δήλωσε ότι δεν ισχυρίστηκε ποτέ πως είναι γιατρός και ότι οι συμβουλές της λειτουργούν συμπληρωματικά, όχι ως αντικατάσταση ιατρικής καθοδήγησης, προσθέτοντας ότι έχει βοηθήσει «πολλές οικογένειες». Από την πλευρά της, η Clegg υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει περιστατικά όπου οι συμβουλές της κρίθηκαν επικίνδυνες και ότι οι γονείς απευθύνονται σε εκείνη λόγω ελλιπούς υποστήριξης από το NHS.

Το θέμα έρχεται στο φως μετά από υπόθεση που συγκλόνισε τη Βρετανία: τον θάνατο του τετράμηνου εγγονού του προπονητή ποδοσφαίρου Steve Bruce. Ο ιατροδικαστής κατέληξε ότι το βρέφος πέθανε ενώ κοιμόταν στην κούνια, έχοντας τοποθετηθεί μπρούμυτα από άτομο που παρουσιαζόταν ως «maternity nurse».

Ο υπουργός Υγείας Wes Streeting δήλωσε ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να περιορίσει τη χρήση του τίτλου «νοσηλευτής» μόνο σε όσους διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, προειδοποιώντας ότι «επικίνδυνη παραπληροφόρηση μεταμφιεσμένη σε συμβουλή ειδικού θέτει σε κίνδυνο ζωές».

Η οικογένεια του βρέφους ζητά αυστηρότερη ρύθμιση και υποχρεωτική εκπαίδευση για όσους παρέχουν επί πληρωμή υπηρεσίες φροντίδας βρεφών, τονίζοντας ότι «κανένας γονιός δεν πρέπει να αμφιβάλλει αν το άτομο που εμπιστεύεται είναι πραγματικά κατάλληλα καταρτισμένο».