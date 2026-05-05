Αβεβαιότητα χαρακτηρίζει την επόμενη μέρα στο Ιράν, με τις πληροφορίες να διίστανται για την τύχη του θεοκρατικού καθεστώτος τώρα που σταμάτησε ο πόλεμος και φαινομενικά ο νέος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ μπορεί να ασκήσει ανενόχλητος τα καθήκοντά του.

Η Δρ. Θαμάρ Εϊλάμ Γκίντιν, σε συνέντευξη που έδωσε σε ισραηλινό ραδιόφωνο, εξήγησε τι συμβαίνει, καθώς έχουν κυκλοφορήσει διάφορες φήμες. Παραδείγματος χάριν, η New York Post έγραψε για αναταραχή στην συντηρητική ιρανική εξουσία, επειδή ο νέος ηγέτης εικάζεται «ότι είναι ομοφυλόφιλος». Επίσης, άλλες πληροφορίες υποστήριζαν ότι έχει τραυματιστεί θανάσιμα ή και πως έχει πεθάνει, αλλά το κρύβουν οι Φρουροί της Επανάστασης.

«Το αν ο Μοτζτάμπα είναι καλά είναι ένα ερώτημα που θέτουμε από τις 28 Φεβρουαρίου. Η απάντηση αλλάζει με κάθε διαρροή πληροφοριών. Οι φήμες ότι έχει πεθάνει πολλαπλασιάζονται, κάτι που πολλοί πίστευαν εξ αρχής», είπε η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Χάιφα, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμένει για καιρό στο παρασκήνιο, τονίζοντας ότι οι ρόλοι του ως επί το πλείστον είναι ανεπίσημοι ή ασαφείς. «Υπάρχει μια ομάδα, και δεν είναι σαφές ποιοι είναι, που κάνει δηλώσεις στο όνομα του Μοτζτάμπα και τον χρησιμοποιεί ως δικαιολογία για τις αποφάσεις που λαμβάνουν», είπε η Γκίντιν.

Περιγράφοντας αυτό το φαινόμενο ως ιρανικό «βαθύ κράτος», πρόσθεσε ότι παραμένει ασαφές ποιοι ανήκουν στην ομάδα, πώς λειτουργεί ή πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Όσον αφορά την αντίδραση του ιρανικού λαού, υποστήριξε ότι υπάρχει ένα κλίμα σιωπηλής διαμαρτυρίας στο εσωτερικό του Ιράν, λέγοντας ότι η οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας έχει επιδεινωθεί δραματικά.

«Δεν έχει μείνει τίποτα να καταστραφεί στην Τεχεράνη», είπε. «Η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη, η οικονομική κατάσταση. Περιμένουν διαταγή από τον πρίγκιπά τους για να βγουν στους δρόμους. Είμαι σίγουρη ότι είναι μόνο θέμα χρόνου πριν το κάνουν», είπε η καθηγήτρια.

Επίσης, ανέφερε ότι το ιρανικό καθεστώς γίνεται πιο βίαιο σε σχέση με το παρελθόν, κάτι που το καθιστά και πιο αδύναμο.

«Οι εκκλήσεις για δράση θα πρέπει απλώς να μεταβιβάζονται στον πρίγκιπα. Η έκκληση του διαδόχου για δράση θα είναι αρκετή», είπε αναφερόμενη στον Ρεζά Παχλάβι, αναφέροντας την άποψη ότι το θεοκρατικό καθεστώς μπορεί να πέσει.