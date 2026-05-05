Οι γονείς της Chandra Levy, μιας νεαρής γυναίκας ασκούμενης σε ομοσπονδιακή υπηρεσία, επανέρχονται με μια αμφιλεγόμενη θεωρία για τον θάνατο της κόρης τους, υποστηρίζοντας ότι ίσως σχετίζεται με γνώσεις που είχε για τα UFO, ακόμη και με ζητήματα που αφορούν κρατικά μυστικά.

Η 24χρονη, ασκούμενη στο Federal Bureau of Prisons, εξαφανίστηκε την 1η Μαΐου 2001 στην Washington, DC, την περίοδο που εργαζόταν στην ομοσπονδιακή υπηρεσία. Η υπόθεσή της προκάλεσε τεράστια δημοσιότητα, ιδίως λόγω της σχέσης που διατηρούσε με τον τότε βουλευτή Gary Condit, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost. Περισσότερο από έναν χρόνο αργότερα, τα λείψανά της εντοπίστηκαν σε πάρκο σε μικρή απόσταση από το διαμέρισμά της, με τις αρχές να κάνουν λόγο για ανθρωποκτονία, χωρίς όμως να δοθούν οριστικές απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη.

Με αφορμή την επέτειο των 25 ετών από την εξαφάνισή της, και ενώ ο Λευκός Οίκος έχει διατάξει έρευνα για άλλες μυστηριώδεις εξαφανίσεις και θανάτους επιστημόνων, οι γονείς της, Susan και Robert Levy, εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η κόρη τους ίσως «εξοντώθηκε επειδή γνώριζε πάρα πολλά».

Ο Robert Levy δήλωσε ότι η κόρη του είχε αναφερθεί σε θέματα UFO και είχε συνδέσει το ενδιαφέρον αυτό με τον Condit, λέγοντας ότι εκείνος συμμετείχε στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής και «ασχολούταν με τέτοια ζητήματα». Όπως είπε, αυτό τον έκανε να αναρωτηθεί αν η Chandra, που ήταν ιδιαίτερα περίεργη και ερευνητική ως χαρακτήρας, μπορεί να είχε μάθει πληροφορίες που δεν έπρεπε να γνωρίζει.

Η μητέρα της προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως υπήρξε εμπλοκή της CIA. «Δεν γνωρίζουμε τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στην κυβέρνηση», ανέφερε, ζητώντας να υπάρξει διαφάνεια και να αποκαλυφθεί η αλήθεια, τόσο για την κόρη της όσο και για άλλες μυστηριώδεις υποθέσεις εξαφανίσεων.

Το ζευγάρι υποστήριξε επίσης ότι στο παρελθόν τους είχε πει να μην ασχοληθούν με το συγκεκριμένο ζήτημα, χωρίς όμως να διευκρινίσει από ποιον ή για ποιο λόγο. Η υπόθεση είχε εξελιχθεί το 2009, όταν συνελήφθη ο Ingmar Guandique και κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της. Καταδικάστηκε το 2010, όμως το 2015 η καταδίκη ακυρώθηκε, καθώς αποκαλύφθηκε ότι βασικός μάρτυρας κατηγορίας είχε καταθέσει ψευδώς. Ο Guandique αποφυλακίστηκε και απελάθηκε στο Ελ Σαλβαδόρ το 2017.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Gary Condit δεν κατηγορήθηκε ποτέ επίσημα και αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Παρά την πάροδο των ετών, η δολοφονία της Chandra Levy παραμένει ανεξιχνίαστη, με την οικογένειά της να συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις και να διατυπώνει ερωτήματα, ακόμη και προς κατευθύνσεις που ξεφεύγουν από τα συμβατικά δεδομένα.