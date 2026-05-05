Ο Χοσέ «Πικουλίν» Ορτίθ πέθανε σε ηλικία 62 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, βυθίζοντας στο πένθος και την οικογένεια του Άρη, ο οποίος φρόντισε να του πει το δικό του «αντίο».

Ο Πορτορικανός υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες μορφές της χώρας του και ένας από τους καλύτερους ξένους παίκτες στην ιστορία των «κίτρινων», έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάκτηση του κυπέλλου Κόρατς το 1997, με την εκπληκτική εμφάνισή του στη ρεβάνς με την Τόφας Μπούρσα στην Τουρκία.

Από τότε ο Ορτίθ ήταν πάντα ιδιαίτερα αγαπητός στους οπαδούς του Άρη και η είδηση του θανάτου βύθισε στο πένθος τον σύλλογο, με την ΚΑΕ να την αποχαιρετά με μία ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει τα εξής…

«Ένας θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, ο οποίος τίμησε τη φανέλα του ΑΡΗ για δύο χρόνια, δεν είναι πια ανάμεσά μας.

Ο Χοσέ «Πικουλίν» Ορτίθ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών. Ο Πορτορικανός άσος αγωνίστηκε στην ομάδα μας από το 1996 έως το 1998 και αποτέλεσε μία από τις μεγάλες μορφές του αθλήματος, με παρουσία, μεταξύ άλλων, στο ΝΒΑ και την Ευρωλίγκα.

Εκφράζουμε την οδύνη μας για την απώλειά του και τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».