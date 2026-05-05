Ο κόσμος του μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Χοσέ «Πικουλίν» Ορτίθ, μιας από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία του Πουέρτο Ρίκο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, έπειτα από μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης του Πουέρτο Ρίκο επιβεβαίωσε τον θάνατό του την Τρίτη 5 Μαΐου, γνωστοποιώντας πως ο παλαίμαχος σέντερ νοσηλευόταν από την 1η Μαΐου στο νοσοκομείο Ashford, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Σίλβια, και την κόρη του, Νέιρα.

Hoy Puerto Rico pierde más que un atleta. Pierde una leyenda.



Gracias por tantas alegrías y por representar nuestra bandera con orgullo.



Descansa en paz, José “Piculín” Ortiz Rijos. 🕊️ Nuestro “Concord”.



Tu legado vivirá en cada cancha y en cada generación que inspiraste. 🇵🇷🏀 pic.twitter.com/GLTt2W79BC — FBPUR 🏀🇵🇷 (@fbpur) May 5, 2026

Γνωστός με το προσωνύμιο «The Concorde», ο ύψους 2,11 μ. σέντερ ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία μόλις στα 17 του χρόνια με τους Atleticos de San German το 1981 και εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες που ανέδειξε ποτέ η χώρα του. Με τη συγκεκριμένη ομάδα κατέκτησε τρία πρωταθλήματα BSN σε 14 σεζόν, ενώ αργότερα πανηγύρισε ακόμη πέντε τίτλους με τους Cangrejeros de Santurce.

Η διεθνής του καριέρα ήταν εξίσου σπουδαία, καθώς συμμετείχε σε πέντε Παγκόσμια Κύπελλα FIBA και τέσσερις Ολυμπιακούς Αγώνες, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την εθνική ομάδα του Πουέρτο Ρίκο.

Αξέχαστη έμεινε η εμφάνισή του το 2004 απέναντι στον Καναδά, όταν με 21 πόντους, 10 ασίστ, 10 ριμπάουντ και 7 τάπες οδήγησε την ομάδα του στην πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Λίγο αργότερα, το Πουέρτο Ρίκο πέτυχε μία ιστορική νίκη απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγράφοντας την πρώτη ολυμπιακή ήττα ομάδας των ΗΠΑ με NBA παίκτες.

Το 1987 επιλέχθηκε στο Νο15 του NBA Draft από τους Utah Jazz, ενώ στην Ευρώπη φόρεσε τις φανέλες των Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, κατακτώντας το Copa del Rey το 1991.

Ηγετική παρουσία στον Άρη

Με τον Άρη έζησε ίσως την πιο λαμπρή στιγμή της καριέρας του σε συλλογικό επίπεδο με την κατάκτηση του κυπέλλου Κόρατς το 1997. Εκείνη την βραδιά στην Προύσα μεγάλοι πρωταγωνιστές για τον Άρη ήταν οι Χοσέ Ορτίθ, Μάριο Μπόνι, Παναγιώτης Λιαδέλης και Γιάννης Σιούτης. Ο Πορτορικανός πέτυχε 25 πόντους και διέλυσε κάθε αμυντικό σύστημα της Τόφας. Επαιξε επίσης σε Λάρισα και Ηράκλειο.

Ο Χοσέ Ορτίθ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2006, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά και ένα όνομα που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ.