Το ποσό των 50.000 δολαρίων θα δώσει η Fox Sports σε ένα άτομο, το οποίο θα προκύψει έπειτα από κλήρωση, για να παρακολουθήσει και τους 104 αγώνες του Μουντιάλ 2026.

Η Fox Sports συνεργάστηκε με την ιστοσελίδα εύρεσης εργασίας Indeed και προσφέρει… την καλύτερη δουλειά του κόσμου σε ένα άτομο, δίνοντάς του το ποσό των 50.000 δολαρίων. Ποια θα είναι τα καθήκοντά του; Το να παρακολουθήσει και τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να κάνουν αίτηση μέσω της Indeed και στις 6 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του αγώνα μπέιζμπολ ανάμεσα σε Μπόστον Ρεντ Σοξ και Νιου Γιορκ Γιάνκις, θα ανακοινωθεί το όνομα του τυχερού.

Από εκεί και πέρα, αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι να παρακολουθήσει όλους τους αγώνες του Μουντιάλ 2026 από ένα ειδικά διαμορφωμένο κουβούκλιο στην Time Square της Νέας Υόρκης, ανεβάζοντας υλικό στα social media.

«Θα είναι η καλύτερη καλοκαιρινή δουλειά της αγοράς, αλλά μόνο για έναν τρελό φίλαθλο που είναι έτοιμος για αυτή τη μοναδική αποστολή», ανέφεραν, μεταξύ άλλων, οι δύο εταιρείες σε δελτίο Τύπου.