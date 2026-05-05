Ο Ολυμπιακός θα είναι για 5η συνεχόμενη χρονιά στο Final Four της Euroleague καθώς έκανε το 3-0 επί της Μονακό με το 105-82 στη Γαλλία και ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε πως η ομάδα του θα τα δώσει όλα για να κατακτήσει το τρόπαιο.

Οι «ερυθρόλευκοι» τερμάτισαν στην 1η θέση της κανονικής περιόδου, είχαν πλεονέκτημα έδρας κόντρα στους Μονεγάσκους και τελικά χρειάστηκαν μόνο τρία παιχνίδια για να πάρουν το εισιτήριο για το Telecom Center Athens, όπου θα προσπαθήσουν να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία τους.

«Η πρόκριση είναι αφιερωμένη στον κόσμο και στο κλαμπ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχουμε καταφέρει, να βρισκόμαστε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Θα τα δώσουμε όλα για να διεκδικήσουμε το τρόπαιο», τόνισε αρχικά στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη του ματς ο Μπαρτζώκας και συνέχισε.

«Δεν θα αλλάξουμε τίποτα στον τρόπο που σκεφτόμαστε και παίζουμε. Είναι πολύ θετικό ότι τερματίσαμε πρώτοι στην κανονική περίοδο και προκριθήκαμε με 3-0 στο Final Four».