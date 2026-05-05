Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει τη δραστική αλλαγή στον παγκόσμιο τεχνολογικό χάρτη, το Coinbase, ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, ανακοίνωσε τη μείωση του εργατικού του δυναμικού κατά 14%, με την απόφαση να οφείλεται όχι μόνο στην παρατεταμένη ύφεση της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, αλλά κυρίως στην ταχύτατη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στις καθημερινές λειτουργίες της εταιρείας.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Μπράιαν Άρμστρονγκ, προέβη σε μια αποκαλυπτική δήλωση μέσω της πλατφόρμας X, σημειώνοντας πως η τεχνολογία πλέον επιταχύνει τις διαδικασίες σε τέτοιο βαθμό, που απαιτούνται λιγότεροι εργαζόμενοι.



«Τον τελευταίο χρόνο είδα μηχανικούς να χρησιμοποιούν το AI για να παραδίδουν σε λίγες μέρες αυτό που παλαιότερα απαιτούσε μια ολόκληρη ομάδα και εβδομάδες δουλειάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της νέας εποχής.



Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ εταιρεία παλεύει με την έντονη μεταβλητότητα των κρυπτονομισμάτων, η οποία έχει οδηγήσει σε πτώση της μετοχής της κατά 14% από τις αρχές του έτους. Στόχος του Άρμστρονγκ είναι η δημιουργία ενός σχήματος πιο ευέλικτου, γρήγορου και αποτελεσματικού, προκειμένου η επιχείρηση να επιβιώσει από την τρέχουσα κρίση.



Παρά τις απολύσεις, οι μετοχές της Coinbase αντέδρασαν θετικά στις προσυνεδριακές συναλλαγές, σημειώνοντας άνοδο 4%, καθώς οι επενδυτές φαίνεται να επιβραβεύουν την περικοπή του κόστους.



Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ηχηρό καμπανάκι για την αγορά εργασίας στον κλάδο της τεχνολογίας, καθώς το AI μετατρέπεται πλέον από εργαλείο σε καθοριστικό παράγοντα στελέχωσης, σύμφωνα με τους Financial Times.