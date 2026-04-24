Σε μία σημαντική αναδιάρθρωση προχωρά η Meta, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε περικοπή περίπου του 10% του προσωπικού της τον επόμενο μήνα, που μεταφράζεται σε περίπου 8.000 θέσεις εργασίας. Η απόφαση αυτή συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική του διευθύνοντος συμβούλου Μαρκ Ζούκερμπεργκ για εντατικές επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης, με αποτίμηση που φτάνει τα 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενημέρωσε το προσωπικό μέσω εσωτερικού σημειώματος ότι οι απολύσεις κρίνονται απαραίτητες ώστε να «λειτουργεί η εταιρεία πιο αποδοτικά και να αντισταθμίσει τις υπόλοιπες επενδύσεις που πραγματοποιούνται». Παράλληλα, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα, η Meta αποφάσισε να μην καλύψει 6.000 θέσεις εργασίας που είχε αρχικά προγραμματίσει να ανοίξει.

Οι περικοπές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, όπως ένα εκτεταμένο δίκτυο πανάκριβων data centers, αλλά και στην προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων, προκειμένου η Meta να ανταγωνιστεί εταιρείες όπως η Google και η OpenAI στον αγώνα για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων AI.

Ήδη από τον Ιανουάριο, η Meta είχε ανακοινώσει ότι οι κεφαλαιουχικές της δαπάνες ενδέχεται σχεδόν να διπλασιαστούν, φτάνοντας τα 135 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στο έτος, γεγονός που έχει εντείνει την ανησυχία των επενδυτών και έχει επηρεάσει αρνητικά την πορεία της μετοχής της εταιρείας.

Η στρατηγική του Ζούκερμπεργκ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη αυτού που ο ίδιος αποκαλεί «προσωπική υπερνοημοσύνη», σύμφωνα με τους Financial Times. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία παρουσίασε πρόσφατα το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Muse Spark, το οποίο, όπως αναφέρει, έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση στα προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένου του chatbot Meta AI. Ωστόσο, η ίδια η εταιρεία παραδέχεται ότι το νέο μοντέλο υστερεί σε σχέση με τα πιο προηγμένα εργαλεία των ανταγωνιστών, επισημαίνοντας ότι αναμένονται περαιτέρω βελτιώσεις μέσα στο έτος.

Παράλληλα, η Meta ανακοίνωσε και ένα νέο έργο data centers με την ονομασία «Meta Compute», το οποίο στοχεύει στη δημιουργία υποδομών ισχύος δεκάδων gigawatt μέσα στη δεκαετία, με προοπτική να φτάσει εκατοντάδες gigawatt ή και περισσότερο. Σημειώνεται ότι η κατασκευή ενός μόνο gigawatt δυναμικότητας data center κοστίζει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Την ίδια στιγμή, η ανταγωνίστρια Microsoft ανακοίνωσε ότι προσφέρει πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης σε περίπου 7% του εργατικού της δυναμικού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της Meta, Janelle Gale, ανέφερε ότι οι απολύσεις θα πραγματοποιηθούν στις 20 Μαΐου και ότι οι εργαζόμενοι που θα επηρεαστούν θα λάβουν «γενναιόδωρο πακέτο αποζημίωσης», το οποίο περιλαμβάνει και κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης για 18 μήνες για τους εργαζομένους στις ΗΠΑ.

Η κατάσταση έχει δημιουργήσει έντονη ανησυχία στο προσωπικό, καθώς πολλοί εργαζόμενοι δηλώνουν ότι έχουν ήδη βιώσει πολλαπλούς γύρους απολύσεων, αναδιαρθρώσεων και αλλαγών στη διοίκηση τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς η εταιρεία επιταχύνει την επένδυσή της στην τεχνητή νοημοσύνη. «Γνωρίζω ότι αυτό αφήνει όλους με σχεδόν έναν μήνα αβεβαιότητας, κάτι που είναι εξαιρετικά ανησυχητικό», ανέφερε η Janelle Gale στο σχετικό σημείωμα.

Την ίδια ώρα, νέα ανησυχία προκαλεί και η πληροφορία ότι η εταιρεία σχεδιάζει να εγκαταστήσει λογισμικό παρακολούθησης που θα καταγράφει τις κινήσεις του ποντικιού, τα κλικ, τις πληκτρολογήσεις και το περιεχόμενο της οθόνης των εργαζομένων, με στόχο την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία «πρακτόρων» που θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εργασιακά καθήκοντα, εντείνοντας τους φόβους ότι οι εργαζόμενοι ενδέχεται να εκπαιδεύουν συστήματα που θα τους αντικαταστήσουν.

Παράλληλα, η Meta ενθαρρύνει τους εργαζομένους της να ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη στις καθημερινές τους εργασίες, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων όπως ο προγραμματισμός. Την είδηση για τις απολύσεις και την εγκατάσταση του λογισμικού παρακολούθησης μετέδωσε αρχικά το Reuters.