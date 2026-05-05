Μια διαφορετική και άκρως καλλιτεχνική πλευρά του έδειξε ο Εμανουέλ Μακρόν κατά την επίσημη επίσκεψή του στο Γερεβάν, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τη σκληρή διπλωματία και ανεβαίνοντας στη σκηνή για να καθηλώσει τους προσκεκλημένους ερμηνεύοντας κλασικές γαλλικές μπαλάντες, στο πλαίσιο λαμπερού κρατικού δείπνου προς τιμήν του.



Η στιγμή που ξεχώρισε ήταν η συγκινητική απόδοση του εμβληματικού «La Bohème», ενός τραγουδιού που ταυτίστηκε με τον αρμενικής καταγωγής θρύλο Σαρλ Αζναβούρ, ενώ ακολούθησε και το «Les Feuilles Mortes» του Υβ Μοντάν.



Το σκηνικό έγινε ακόμα πιο εντυπωσιακό όταν ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, πήρε τη θέση του στα ντραμς για να συνοδεύσει τον Μακρόν, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως δεινού μουσικού.



Η βραδιά στην προεδρική κατοικία, που συνέπεσε με την ιστορική σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξελίχθηκε σε ένα ανεπίσημο τζαμ σέσιον υψηλού επιπέδου. Ο Πασινιάν, που διατηρεί το δικό του συγκρότημα, τους «Varchaband», και δηλώνει λάτρης της σύγχρονης μουσικής από την Τέιλορ Σουίφτ μέχρι τον Τράβις Σκοτ, απέδειξε ότι η μουσική μπορεί να αποτελέσει την πιο ισχυρή γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των εθνών.



Το βίντεο με τις επιδόσεις των δύο ηγετών έγινε αμέσως viral, προσφέροντας μια σπάνια ανθρώπινη στιγμή στην καρδιά των διεθνών εξελίξεων, σύμφωνα με το AP.



Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Makron Ermenistan'da müzik yeteneğini sergiledi



Le président Français Emmanuel Macron a montré son talent musical en Arménie. pic.twitter.com/9X9aMjbn5R — Ramin SADIK (@saki552003) May 5, 2026