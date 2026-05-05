Η Χάποελ Τελ Αβίβ νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 76-69 στην Arena Botevgrad της Βουλγαρίας και μείωσε 2-1 στη σειρά των play off της Euroleague, μένοντας ζωντανή στη διεκδίκηση της πρόκρισης στο Final Four.

Οι Ισπανοί, οι οποίοι είχαν πάρει δύο νίκες στα πρώτα δύο παιχνίδια στην έδρα τους, μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 7-0, κλείνοντας τελικά στο +3 (18-21) την πρώτη περίοδο, καθώς οι Ισραηλινοί αντέδρασαν.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, πάντως, δεν λειτουργούσε καλά ούτε στην άμυνα ούτε στην επίθεση και στο 25′ βρέθηκε στο -10 (23-33), κάπου εκεί όμως άρχισε η αντεπίθεσή της και με σερί 11-0 μετέτρεψε το σκορ σε 34-33, για να προσπεράσουν ξανά οι φιλοξενούμενοι (34-36) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο η Χάποελ ανέβασε τον ρυθμό της, βελτιώθηκε πολύ στην άμυνα, έβρισκε λύσεις στην επίθεση και κατάφερε να προηγηθεί με 52-40 κάνοντας επιμέρους σκορ 18-4, μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο από το +9 (55-46).

Η Ρεάλ, βέβαια, κατάφερε να αντιδράσει και μείωσε σε 59-58 στο 34′ με τρίποντο του Ντεκ, οι Ισραηλινοί όμως παρέμειναν ψύχραιμοι, ξέφυγαν με 65-58 στο 36′ και τελικά πήραν τη νίκη με 76-69 και μείωσαν σε 2-1, με το 4ο παιχνίδι να διεξάγεται την Πέμπτη (7/5).

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 34-36, 55-46, 76-69