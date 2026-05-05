Στο πένθος βυθίστηκε η Κρήτη με τη δολοφονία του νεαρού που φέρεται να έγινε, επειδή πριν από χρόνια ήταν οδηγός σε όχημα που τράκαρε, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 17χρονος συνοδηγός.

Πιο αναλυτικά, ο νεαρός που έπεσε νεκρός ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος Γιώργος, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του μετά από τροχαίο τον Νοέμβριο του 2023, όταν το όχημα έπεσε σε νησίδα.

Επτά χρόνια πριν το συγκεκριμένο τροχαίο όμως, ακριβώς στο ίδιο σημείο και με τον ίδιο τρόπο είχε σκοτωθεί και ξάδερφος του 17χρονου, ο οποίος επίσης καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Σημειώνεται, ότι η δολοφονία του νεαρού φέρεται να έγινε από τον πατέρα του 17χρονου, ο οποίος υποστήριζε πως ευθύνεται ο φίλος του γιου του για το φονικό τροχαίο.