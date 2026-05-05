Ο πόλεμος στο Ιράν ενδέχεται να οδηγήσει σε μια «αυριανή κρίση πείνας» χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, σύμφωνα με προειδοποίηση ανθρωπιστικής οργάνωσης, η οποία καταγράφει τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης σε ιδιαίτερα ευάλωτες περιοχές του πλανήτη. Τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι οι οικονομικοί κραδασμοί από τον πόλεμο επηρεάζουν άμεσα βασικά αγαθά, εντείνοντας την ήδη δύσκολη καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Mercy Corps, τα οικονομικά «σοκ» που προκαλεί η σύγκρουση οδηγούν σε σημαντικές αυξήσεις στις τιμές τροφίμων, καυσίμων και λιπασμάτων σε έξι από τις πιο ευάλωτες χώρες του κόσμου. Οι χώρες που εξετάστηκαν στη νέα έκθεση είναι ο Λίβανος, το Σουδάν, η Σομαλία, η Αιθιοπία, το Πακιστάν και η Μιανμάρ.

Ο αντιπρόεδρος της οργάνωσης για την Αφρική, Μελάκου Γίργκα, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «αυτά τα σοκ πλήττουν ανθρώπους που ήδη έκαναν ό,τι μπορούσαν για να επιβιώσουν και φτάνουν στη χειρότερη δυνατή στιγμή για αγρότες και οικογένειες». Τόνισε επίσης ότι «ο κίνδυνος τώρα είναι το σημερινό σοκ τιμών να μετατραπεί στην αυριανή κρίση πείνας».

Όπως επεσήμανε, εάν οι αγρότες δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά το κόστος των λιπασμάτων ή των καυσίμων, οι σοδειές θα μειωθούν, ενώ αν οι οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο αυξανόμενο κόστος ζωής, θα αναγκαστούν να παραλείπουν γεύματα. «Μια κατάπαυση του πυρός από μόνη της δεν θα αναιρέσει αυτές τις επιπτώσεις», πρόσθεσε.

Η έκθεση καταγράφει συγκεκριμένα παραδείγματα της επιδείνωσης της κατάστασης: στη Σομαλία οι τιμές των καυσίμων έχουν υπερδιπλασιαστεί, στη Μιανμάρ οι τιμές του ντίζελ έχουν εκτοξευθεί, σημειώνοντας αύξηση 160% από την έναρξη του πολέμου, ενώ στο Σουδάν το κόστος της βενζίνης στην πρωτεύουσα Χαρτούμ αυξήθηκε κατά 66% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα στις αρχές Απριλίου. Παράλληλα, στον Λίβανο, οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων επιδεινώνουν τις συνέπειες της αναζωπύρωσης της σύγκρουσης και του εκτοπισμού πληθυσμών.

O πόλεμος βρίσκεται πλέον σε ένα «αδιέξοδο»

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων καταδεικνύουν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τις ελπίδες για αποκλιμάκωση να απομακρύνονται. Σύμφωνα με πολιτική ανάλυση του Sky News, η κατάπαυση του πυρός φαίνεται πλέον να έχει ουσιαστικά τερματιστεί, καθώς νέες συγκρούσεις καταγράφηκαν τη Δευτέρα στα Στενά του Ορμούζ, αποκαλύπτοντας το βαθύτερο χάσμα αντίληψης μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν.

Η Τζάσμιν Ελ Γκαμάλ, πρώην σύμβουλος για τη Μέση Ανατολή στο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, δήλωσε ότι «στην πράξη, (η κατάπαυση του πυρός) φαίνεται να έχει τελειώσει», έπειτα από αντικρουόμενες αναφορές για επιθέσεις τις τελευταίες 24 ώρες, επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος βρίσκεται πλέον σε ένα «αδιέξοδο».

Όπως ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή «Mornings with Ridge and Frost», «έχουμε δύο χώρες, το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν θεμελιωδώς διαφορετικές παρερμηνείες για το τι αφορά αυτή η σύγκρουση». Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι «ενώ το Ιράν βλέπει αυτό ως κάτι που πρέπει να επιλυθεί μέσω διπλωματικών διαπραγματεύσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να το αντιμετωπίζουν ως ένα στρατιωτικό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, και το Ιράν ανταποκρίνεται αναλόγως».

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκάλυψε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας αν οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν πρόκειται να επαναληφθούν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης.