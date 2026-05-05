Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα ότι «θα επανεξετάσει προσεκτικά τη θέση της» αναφορικά με ενδεχόμενη συμμετοχή της στις αμερικανικές επιχειρήσεις για την προστασία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε νοτιοκορεατικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Χωρίς να δεσμευθεί σε αλλαγή στάσης της Σεούλ, το νοτιοκορεατικό υπουργείο Άμυνας επεσήμανε ότι επιθυμεί «να επανεξετάσει προσεκτικά τη θέση του».

Η Σεούλ σκοπεύει να καθορίσει τη θέση της με βάση το διεθνές δίκαιο, την ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων οδών, τη συμμαχία της με τις ΗΠΑ και την κατάσταση ασφαλείας στην κορεατική χερσόνησο, όπως διευκρίνισε το υπουργείο.

Επανέλαβε εξάλλου ότι «συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς συζητήσεις για τη συνεργασία με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ».

Το νοτιοκορεατικό πλοίο στο οποίο σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, έκρηξη από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το HMM Namu, είναι ένα φορτηγό πλοίο πολλαπλών χρήσεων μήκους περίπου 180 μέτρων με σημαία Παναμά, σύμφωνα με στοιχεία από την ιστοσελίδα MarineTraffic.

Το σύνολο των 24 μελών του πληρώματός του, ανάμεσά τους έξι Νοτιοκορεάτες, είναι σώο και ασφαλές, διαβεβαίωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, και η πυρκαγιά που ξέσπασε στο πλοίο «έχει σβήσει εντελώς», σύμφωνα με τις νοτιοκορεατικές αρχές.

Μετά την έναρξη των ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά αποκλείσει το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αντέδρασε στο περιστατικό προτρέποντας τη Νότια Κορέα να συμμετάσχει στις προσπάθειες των ΗΠΑ για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως πολλές ασιατικές οικονομίες, η Νότια Κορέα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή, σημειώνουν διεθνή πρακτορεία και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Καταδίκη της επίθεσης στη Φουτζάιρα

Στο μεταξύ, η Ινδία καταδίκασε τη χθεσινή επίθεση με drones εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, από την οποία τραυματίστηκαν τρεις Ινδοί, και ζήτησε να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι «δεν είχε κανένα σχέδιο να στοχοποιήσει» τη σημαντική πετρελαϊκή εγκατάσταση των Εμιράτων, -μία από τις λίγες που βρίσκονται εκτός του Στενού του Ορμούζ- και απέδωσε την επίθεση στον «αμερικανικό τυχοδιωκτισμό».

«Καλούμε σε άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών και των επιθέσεων που έχουν στόχο αμάχους και πολιτικές υποδομές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ινδικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ραντχίρ Τζαϊσβάλ.

Η Ινδία, ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, λαμβάνει περίπου το ήμισυ του αργού πετρελαίου που καταναλώνει μέσω του Στενού του Ορμούζ.

«Ζητάμε επίσης να επιτραπεί η ελεύθερη και απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα και το εμπόριο στο Στενό του Ορμούζ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε ο Τζαϊσβάλ.

Ο ίδιος τόνισε ότι το Νέο Δελχί είναι «έτοιμο να υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες για μια ειρηνική επίλυση των διαφορών».

Η Ινδία, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές και διαθέτει περιορισμένα αποθέματα πετρελαίου σε σύγκριση με άλλες χώρες, όπως η Κίνα, είναι μεταξύ των χωρών που είναι πιο ευάλωτες στην ξαφνική αύξηση των τιμών του πετρελαίου, σύμφωνα με αναλυτές.

Η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα εφοδιασμού σε αέριο για μαγείρεμα, έχει μέχρι στιγμής αποφύγει τις ελλείψεις καυσίμων, σε αντίθεση με κάποιους από τους γείτονές της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το Νέο Δελχί αντιστάθμισε εν μέρει αυτό το έλλειμμα στρεφόμενο τόσο σε υπάρχοντες όσο και σε νέους προμηθευτές.

Η κύρια σανίδα σωτηρίας προήλθε από τη Ρωσία, έναν εξαγωγέα πετρελαίου τον οποίο το Νέο Δελχί είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει τον περασμένο Αύγουστο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς 25% για να αναγκάσει την Ινδία να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.