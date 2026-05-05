Η Ουάσινγκτον διαμηνύει ότι δεν επιδιώκει σύγκρουση, ωστόσο προειδοποιεί για «καταστροφική» απάντηση σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης κατά εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Πεντάγωνο, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιτρέψουν στο Ιράν να παρεμποδίζει μια διεθνή θαλάσσια οδό ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία. Η εν λόγω επιχείρηση, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ ονόμασε «Σχέδιο Ελευθερία», ξεκίνησε με σκοπό τον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πλοίων που παραμένουν ακινητοποιημένα στην περιοχή μετά τις συγκρούσεις που κορυφώθηκαν από τις 28 Φεβρουαρίου.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, πτέραρχος Νταν Κέιν, στάθηκε στο πλευρό του υπουργού Άμυνας, διαβεβαιώνοντας ότι ο αμερικανικός στρατός διατηρεί την ετοιμότητα για μεγάλες επιχειρήσεις μάχης, εφόσον δοθεί σχετική εντολή.

Επεσήμανε δε ότι η τωρινή αυτοσυγκράτηση της Ουάσινγκτον δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως έλλειψη αποφασιστικότητας, ενώ υπογράμμισε τον κίνδυνο για τα 22.500 μέλη πληρωμάτων που παραμένουν εγκλωβισμένα σε περισσότερα από 1.550 εμπορικά πλοία στον Κόλπο.

Αναφορικά με την κατάσταση στο πεδίο, ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επιβεβαίωσε την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων και drones που είχαν στοχοποιήσει αμερικανικά και εμπορικά πλοία, καθώς και την καταστροφή έξι ιρανικών σκαφών κατά τις πρώτες ημέρες της επιχείρησης.

Παρά την κλιμάκωση, ο Πιτ Χέγκσεθ επιχείρησε να διαχωρίσει τις τρέχουσες ενέργειες προστασίας από τον γενικότερο πόλεμο, δηλώνοντας ότι η κατάπαυση πυρός που τέθηκε σε ισχύ από τις 8 Απριλίου εξακολουθεί να ισχύει, παρά τις προκλήσεις και την «αδύναμης έντασης» ανταλλαγή πυρών.