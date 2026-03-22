Η αβεβαιότητα για τη διάρκεια των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διανύουν ήδη την τέταρτη εβδομάδα τους, έχει θορυβήσει τους διεθνείς αναλυτές. Ο Shane Oliver, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων στην AMP, εκτίμησε ότι η κατάσταση απέχει πολύ από την εκτόνωση, γεγονός που θα αποτυπωθεί άμεσα στις αντλίες των καυσίμων.

«Ο πόλεμος μπορεί να συνεχιστεί για πολλές ακόμη εβδομάδες και να δούμε τις τιμές του πετρελαίου να φτάνουν, για παράδειγμα, τα 150 δολάρια το βαρέλι», τόνισε ο Oliver, όπως αναφέρει το Reuters. Ο ίδιος εξήγησε ότι η συνεχιζόμενη καταστροφή των ενεργειακών υποδομών σημαίνει ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να επανέλθει η προσφορά σε κανονικά επίπεδα.

Μάλιστα, υπενθύμισε ότι ανάλογα σοκ στο παρελθόν εξελίχθηκαν σε βάθος χρόνου: «Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα προηγούμενα σοκ στις τιμές του πετρελαίου εξελίχθηκαν σε διάστημα πολλών μηνών, καθώς οι πλήρεις επιπτώσεις γίνονταν αντιληπτές – περίπου τέσσερις μήνες το 1973 και ένα έτος το 1979».

Το κλίμα επιδεινώθηκε ραγδαία μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έθεσε διορία 48 ωρών στο Ιράν για να ανοίξει τα ζωτικής σημασίας Στενά του Ορμούζ. Το πέρασμα παραμένει ουσιαστικά κλειστό για την πλειονότητα των πλοίων, με τις πιθανότητες παροχής ναυτικής προστασίας να είναι περιορισμένες.

Η αντίδραση της Τεχεράνης ήταν άμεση και εξίσου επιθετική. Οι αρχές του Ιράν ξεκαθάρισαν πως θα πλήξουν τα συστήματα ενέργειας και υδροδότησης των χωρών του Κόλπου, στην περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος υλοποιήσει την απειλή του για χτύπημα στο ιρανικό ηλεκτρικό δίκτυο μέσα στο επόμενο διήμερο. Αυτή η ανταλλαγή απειλών οδήγησε το δολάριο σε ενίσχυση, καθώς οι επενδυτές το αντιμετωπίζουν ως ασφαλές καταφύγιο, την ώρα που το ευρώ δέχεται πιέσεις.

Άλμα στις τιμές του αμερικανικού αργού και του Μπρεντ

Η νευρικότητα στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων αποτυπώθηκε άμεσα στους δείκτες, με τις τιμές να παίρνουν την ανηφόρα αμέσως μετά το άνοιγμα των συναλλαγών στο Σικάγο (CME). Συγκεκριμένα, το αμερικανικό αργό (WTI) για τα συμβόλαια Μαΐου κατέγραψε άνοδο 1,78%, σπάζοντας το φράγμα των 100 δολαρίων, ενώ το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας ακολούθησε με αύξηση 1,73%, φτάνοντας στα 113,44 δολάρια το βαρέλι.

Η σύγκριση με τα δεδομένα πριν την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων είναι αποκαλυπτική για το μέγεθος της επιβάρυνσης, καθώς την 27η Φεβρουαρίου -παραμονή της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης- το WTI βρισκόταν μόλις στα 67,02 δολάρια και το Μπρεντ στα 72,48 δολάρια.

Αυτή η ραγδαία μεταβολή επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις των αναλυτών που βλέπουν το κόστος ενέργειας να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο όσο η γεωπολιτική κρίση παραμένει σε εξέλιξη.

Τέλος εποχής για τις μειώσεις επιτοκίων

Η εκτίναξη του κόστους στην ενέργεια παρασύρει τα πάντα. Σύμφωνα με την HSBC, οι τιμές στα καύσιμα αεροσκαφών και το υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Ασία έχουν σημειώσει άνοδο άνω του 130% φέτος, ενώ η αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων προμηνύει νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα.

Αυτό το σκηνικό αναγκάζει τις αγορές να εγκαταλείψουν κάθε ελπίδα για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Τα futures πλέον δεν «βλέπουν» μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve μέσα στο έτος, ενώ αρχίζει να διαφαίνεται η πιθανότητα για νέες αυξήσεις προκειμένου να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός. Η αλλαγή αυτή εκτοξεύει τις αποδόσεις των ομολόγων, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού για τις κυβερνήσεις που ήδη παλεύουν με ελλείμματα και αυξημένες αμυντικές δαπάνες.

Στα χρηματιστήρια της Ασίας οι δείκτες κατέγραψαν σημαντική πτώση τη Δευτέρα, ενώ ο χρυσός ενισχύθηκε κατά 0,4%, φτάνοντας στα 4.511 δολάρια ανά ουγκιά, λειτουργώντας ως ανάχωμα στην παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα.