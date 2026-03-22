Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε σε ανάρτησή του στο “X” ότι συνομίλησε με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο Μακρόν κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους στον πόλεμο να επιβάλουν μορατόριουμ στις ενεργειακές και άλλες υποδομές, και προέτρεψε το Ιράν να επιτρέψει την ελεύθερη κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Η ανάρτηση του Εμανουέλ Μακρόν

«Μόλις είχα μια συνομιλία με την Αυτού Βασιλική Υψηλότητα τον Πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, Διάδοχο του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.”

Του επανέλαβα την αλληλεγγύη της Γαλλίας και τη δέσμευσή μας να συμβάλουμε στην ενίσχυση της σαουδαραβικής αεράμυνας, σε μια εποχή που το Βασίλειο υπόκειται σε επανειλημμένες και απαράδεκτες επιθέσεις από ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης, είναι πιο απαραίτητο από ποτέ όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να συμφωνήσουν σε μια προσωρινή παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και πολιτικές υποδομές, και το Ιράν να αποκαταστήσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Αυτό το στάδιο απαιτεί υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη του διαλόγου, ο οποίος μόνος του μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη και την ασφάλεια για όλους.

Σε αυτή την κρίσιμη καμπή, η G7 και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου θα πρέπει να ενισχύσουν τον συντονισμό τους. Η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία συνεργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση».