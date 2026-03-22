Μια από τις πιο απρόσμενες ανθρώπινες ιστορίες που γεννήθηκαν μέσα από την τραγωδία του Τιτανικού αποκαλύπτει τη σχέση ανάμεσα στη Νοέλ, κόμισσα του Ρόθες, και τον ναύτη Τόμας Τζόουνς, οι οποίοι βρέθηκαν μαζί να δίνουν μάχη για τη ζωή τους τη νύχτα της βύθισης του πλοίου.

Όταν η Νοέλ, κόμισσα του Ρόθες, και ο ναύτης Τόμας Τζόουνς επιβιβάστηκαν στον Τιτανικό στο Σαουθάμπτον, την Τετάρτη 10 Απριλίου 1912, εκείνη κατευθύνθηκε στο πολυτελές κατάστρωμα της πρώτης θέσης, ενώ εκείνος στα λιτά καταλύματα του πληρώματος. Στην κοινωνία της Εδουαρδιανής εποχής, οι δρόμοι τους δεν θα διασταυρώνονταν ποτέ υπό φυσιολογικές συνθήκες. Ωστόσο, τέσσερις νύχτες αργότερα, όταν το «αβύθιστο» υπερωκεάνιο προσέκρουσε σε παγόβουνο και άρχισε να γέρνει, βρέθηκαν μαζί σε μια σωσίβια λέμβο, παλεύοντας στο σκοτάδι για να σώσουν τη ζωή τους και εκείνη άλλων 25 ανθρώπων.

Ο αμοιβαίος σεβασμός που γεννήθηκε εκείνη τη νύχτα δεν έσβησε ποτέ. Για το υπόλοιπο της ζωής τους αντάλλασσαν επιστολές και δώρα. Η Νοέλ επαίνεσε το «ευγενές» έργο του Τζόουνς μέσα στον πανικό και το χάος της λέμβου Νο 8, ενώ εκείνος θυμόταν το θάρρος της «υπό τόσο σπαρακτικές συνθήκες».

Οι επιζώντες σπάνια μιλούσαν για όσα συνέβησαν εκείνη τη νύχτα και για τους 1.496 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Πολλοί υπέστησαν σοκ, αυτό που σήμερα θα ονομάζαμε μετατραυματικό στρες, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι ο αριθμός των θυμάτων ωχριούσε μπροστά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που ξέσπασε δύο χρόνια αργότερα.

Μετά τον θάνατο της Νόελ το 1956, ο γιος και η εγγονή της ανακάλυψαν ένα κουτί με έγγραφα από τον Τιτανικό που δεν είχαν δει ποτέ. Μέσα υπήρχαν αποκόμματα εφημερίδων του 1912, καθώς και αντίγραφο της ένορκης κατάθεσης που είχε δώσει στο Λος Άντζελες έναν μήνα μετά την καταστροφή. Βρέθηκαν επίσης επιστολές από την ανιψιά του Ισπανού πρωθυπουργού, τη νεότερη επιβάτιδα της λέμβου Νο 8, μόλις 22 ετών που βρισκόταν σε ταξίδι του μέλιτος όταν αναγκάστηκε να αφήσει τον σύζυγό της πίσω, χωρίς να τον ξαναδεί ποτέ, καθώς και γράμματα από τον Τόμας Τζόουνς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Herald, η κόμισσα ήταν «γεμάτη χαρούμενη προσμονή» κατά την αναχώρηση του Τιτανικού. Ο σύζυγός της, Νόρμαν Έβελιν Λέσλι, 19ος κόμης του Ρόθες, είχε ταξιδέψει νωρίτερα με σκοπό να αγοράσει μια φάρμα φρούτων στην Καλιφόρνια.

Σε αντίθεση με την κινηματογραφική απεικόνιση, όπου εμφανίζεται ανήσυχη, η πραγματική κόμισσα σχεδόν δεν αντιλήφθηκε τη στιγμή της σύγκρουσης. «Ένα ελαφρύ τράνταγμα και ένας θόρυβος τριβής» ήταν όσα ένιωσε, ενώ σημείωσε ότι ήταν 11:46 μ.μ. και αναρωτήθηκε για την ξαφνική ησυχία. Όταν άνοιξε την πόρτα της καμπίνας της, ενημερώθηκε από έναν θαλαμηπόλο ότι το πλοίο είχε συγκρουστεί με πάγο. Βγήκε στο κατάστρωμα για να δει το παγόβουνο, αλλά κανείς δεν αντιλήφθηκε τον κίνδυνο.

Η εντολή δόθηκε: να ντυθούν και να φορέσουν σωσίβια. Η Νοέλ έβαλε κονιάκ για την ίδια και την καμαριέρα της, Ρομπέρτα Μαϊόνι, και ετοιμάστηκε βιαστικά. Ένας άγνωστος τους βρήκε τα σωσίβια, ενώ αντάλλαξαν χειραψίες με την πεποίθηση ότι σύντομα θα συναντηθούν ξανά.

Ο ναύτης Τόμας Τζόουνς, Ουαλός με ύψος μόλις 1,55 μ., έλαβε εντολή από τον καπετάνιο Έντουαρντ Σμιθ να αναλάβει τη λέμβο Νο 8, η οποία καθελκύστηκε στις 1 π.μ. με μόλις 27 άτομα, παρότι είχε χωρητικότητα 65. Συνολικά, αν οι σωσίβιες λέμβοι είχαν γεμίσει, θα μπορούσαν να σωθούν 1.178 άτομα, όμως τελικά επιβίωσαν μόνο 712.

Η νύχτα ήταν τόσο ήρεμη που πολλοί δεν πίστεψαν ότι το πλοίο θα βυθιζόταν. Οι λέμβοι έφυγαν συχνά μισογεμάτες, ενώ η εντολή «γυναίκες και παιδιά πρώτα» ερμηνεύτηκε ως «μόνο γυναίκες και παιδιά».

Καθώς η λέμβος απομακρυνόταν, η Νοέλ προσφέρθηκε να κρατήσει το πηδάλιο, καθώς γνώριζε από βάρκες. Ο Τζόουνς ανέλαβε την ευθύνη, ενθαρρύνοντας τους επιβάτες και κωπηλατώντας ασταμάτητα. Ο ίδιος αργότερα δήλωσε ότι η κόμισσα ήταν «περισσότερο άνδρας από οποιονδήποτε άλλο στο σκάφος» και της ανέθεσε το πηδάλιο.

Ο καπετάνιος Σμιθ είχε δώσει εντολή να κατευθυνθούν προς τα φώτα ενός κοντινού πλοίου, του SS Californian, που βρισκόταν περίπου 12 μίλια μακριά. Για τρεις ώρες κωπηλατούσαν προς τα φώτα, χωρίς να μπορέσουν να πλησιάσουν. Ο λόγος ήταν ένα μοιραίο λάθος του καπετάνιου του Californian, Στάνλεϊ Λορντ, ο οποίος αγνόησε τις αναφορές για φωτοβολίδες κινδύνου. Επιπλέον, ο ασυρματιστής του πλοίου δεν βρισκόταν σε υπηρεσία όταν στάλθηκαν τα σήματα SOS.

Η Νοέλ προσπαθούσε να παρηγορήσει τις γυναίκες της λέμβου, πολλές από τις οποίες είχαν αφήσει πίσω τους συζύγους τους. Όταν ο Τιτανικός βυθίστηκε στις 2:20 π.μ., όσοι παρέμεναν στο πλοίο βρέθηκαν στα παγωμένα νερά. «Η φρίκη δεν μπορεί να περιγραφεί», έγραψε στους γονείς της, θυμούμενη τις κραυγές.

Η νεαρή Ισπανίδα Μαρία-Χοσέφα, που είχε αφήσει τον σύζυγό της στο πλοίο, κατέρρευσε και η Νοέλ στάθηκε δίπλα της για να τη στηρίξει. Οι επιβάτες δίστασαν να επιστρέψουν για να περισυλλέξουν ναυαγούς, φοβούμενοι ότι η λέμβος θα ανατραπεί. Η απόφαση αυτή στοίχειωσε τόσο τη Νοέλ όσο και τον Τζόουνς για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Για να αντέξουν τη σιωπή μετά τις κραυγές, άρχισαν να τραγουδούν. Η διάσωση ήρθε όταν το πλοίο Carpathia έφτασε στις 4 π.μ., όμως ήταν ήδη αργά για όσους δεν είχαν βρει θέση σε λέμβο. Η Νοέλ λιποθύμησε κατά την επιβίβασή της.

Οι δύο τους διατήρησαν επαφή μέχρι τον θάνατό της. Ανάμεσα στα αντικείμενα που βρέθηκαν ήταν ένα ξύλινο ενθύμιο με τον αριθμό «8», δώρο του Τζόουνς, καθώς και ένα ασημένιο ρολόι που του είχε χαρίσει η ίδια με χαραγμένη την ημερομηνία «15 Απριλίου 1912».

Κάθε Χριστούγεννα αντάλλασσαν κάρτες, ενώ η Νοέλ του έστελνε και ένα ποσό χρημάτων. Η κόρη του Τζόουνς θυμόταν ότι ο πατέρας της της διάβαζε τις επιστολές, αν και οι φίλοι της δεν πίστευαν ότι αλληλογραφούσε με μια κόμισσα.

Η Νοέλ έμεινε για πάντα στοιχειωμένη από μια μελωδία: τη Barcarolle από το έργο «Τα Παραμύθια του Χόφμαν», το τελευταίο κομμάτι που άκουσε από την ορχήστρα του Τιτανικού πριν αποσυρθεί στην καμπίνα της τη μοιραία νύχτα.