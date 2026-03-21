Χιλιάδες πιστοί στο Ιράν συμμετείχαν σήμερα στις προσευχές για τη γιορτή Άιντ αλ Φιτρ, που σηματοδοτεί το τέλος του μήνα νηστείας του Ραμαζανιού, παρά τον κίνδυνο βομβαρδισμών, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Στο Ιράν, μια χώρα η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι σιίτες, το Ραμαζάνι τελείωσε μία ημέρα αργότερα απ’ ό,τι στις περισσότερες άλλες, κυρίως σουνιτικές, μουσουλμανικές χώρες.

Από τα ξημερώματα πλήθος πιστών συγκεντρώθηκε στο κέντρο της Τεχεράνης για τη μεγάλη προσευχή στο Μεγάλο Τέμενος του Ιμάμη Χομεϊνί. Ελλείψει χώρου, πολλοί παρακολούθησαν την προσευχή έξω από το τέμενος, με την τηλεόραση να μεταδίδει εικόνες από την περιοχή γύρω από το τζαμί γεμάτη κόσμο, παρά τους τακτικούς βομβαρδισμούς που υφίσταται η Τεχεράνη.

Αντίστοιχες σκηνές εκτυλίχθηκαν και σε άλλες πόλεις του Ιράν.

Το βράδυ της Παρασκευής 20 Μαρτίου πολλά πλήγματα είχαν στόχο συνοικίες της Τεχεράνης και των περιχώρων της, όπως και την Ισφαχάν, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars.

Φέτος η τελευταία ημέρα του Ραμαζανιού συμπίπτει με το Νορούζ, την περσική Πρωτοχρονιά, η οποία γιορτάστηκε σε μια ζοφερή ατμόσφαιρα, καθώς το Ιράν είναι στόχος ισραηλινών και αμερικανικών βομβαρδισμών από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Το Ιράν αποκαλεί τη σύγκρουση, η οποία εισέρχεται σήμερα στην τέταρτη εβδομάδα της, «πόλεμος του Ραμαζανιού».