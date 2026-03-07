Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο πως δεν θέλει επιθέσεις των κουρδικών δυνάμεων στο έδαφος του Ιράν, μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One).

«Δεν θέλω οι Κούρδοι να μπουν μέσα. Δεν θέλω να δω Κούρδους να παθαίνουν κακό, να σκοτώνονται», είπε.

Επισημαίνοντας πως ο Λευκός Οίκος δεν εξετάζει το σενάριο επιθέσεων των κουρδικών δυνάμεων στο έδαφος του Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε: «Έχουμε πολύ φιλικές σχέσεις με τους Κούρδους, όπως γνωρίζετε, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε αυτόν τον πόλεμο πιο περίπλοκο απ’ όσο είναι ήδη».

Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters την Πέμπτη, ο αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως θα ήταν υπέρ μιας επίθεσης από πολιτοφυλακές ιρανών Κούρδων εναντίον του καθεστώτος της Τεχεράνης.