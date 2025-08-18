Ο 28χρονος δράστης και η 47χρονη γυναίκα συναντήθηκαν στο συσσίτιο της περιοχής, λίγη ώρα πριν ο νεαρός δολοφόνησε με 15 απανωτές μαχαιριές τη γυναίκα στην πιλοτή της πολυκατοικίας της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον 28χρονο έγιναν συστάσεις από τον ιερέα της ενορίας και στη συνέχεια αποχώρησε περιμένοντας την 47χρονη γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας της. Ο ίδιος κατέθεσε πως την περίμενε για «να λύσουν τις διαφορές τους» αλλά και πως «θόλωσε όταν εκείνη έβαλε τις φωνές».

Παρά το γεγονός πως ο ίδιος δηλώνει «μετανιωμένος» για την πράξη του, σημειώνει ότι είχε «εξοργιστεί» καθώς η γυναίκα τον είχε καταγγείλει πρόσφατα για παρενόχληση.

Στην κατάθεσή του, την οποία φέρνει στο φως η ΕΡΤ, φέρεται να αναφέρει: «Δεν την πλησίασα στο συσσίτιο, γιατί μου είχε κάνει συστάσεις ο ιερέας της ενορίας. Έφυγα πρώτος από το συσσίτιο και την περίμενα στην είσοδο της πολυκατοικίας για να λύσουμε τις διαφορές μας. Όταν ήρθε της ζήτησα να μιλήσουμε, αλλά έβαλε τις φωνές. Θύμωσα και έβγαλα το μαχαίρι.

Ήμουν θυμωμένος μαζί της γιατί με είχε διαπομπεύσει στους φίλους μου και είχαν απομακρυνθεί από κοντά μου. Επίσης με είχε εξοργίσει το γεγονός ότι με είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι την παρενοχλούσα. Θόλωσα όταν άρχισε να φωνάζει και την χτύπησα πολλές φορές με το μαχαίρι.

Έχω μετανιώσει για το φονικό».

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκε και το μαχαίρι του εγκλήματος. Όπως λένε μάρτυρες, πριν από το έγκλημα είδαν τον δράστη και το θύμα να συνομιλούν στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, γυναίκα κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε ότι, σε περιοχή του Χαλανδρίου, άνδρας καταδίωκε έτερη γυναίκα κρατώντας μαχαίρι.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, εντοπίστηκε στον περιβάλλοντα χώρο εισόδου πολυκατοικίας 47χρονη ημεδαπή, θανάσιμα τραυματισμένη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Για την υπόθεση συνελήφθη 28χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από αστυνομικό τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της. Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής».