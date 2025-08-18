Άγρια γυναικοκτονία σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, γύρω στις 12:00 στο Χαλάνδρι, στην οδό Στρατηγού Ρουμπέση, όταν ένας 28χρονος άνδρας καταδίωξε και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου μια 47χρονη γυναίκα έξω από την πολυκατοικία της.

Η επίθεση έγινε μπροστά στα μάτια περαστικών, με αυτόπτη μάρτυρα, μια γυναίκα που είδε τη σκηνή, να καλεί άμεσα το 100, ενημερώνοντας την αστυνομία για το συμβάν.

Τα περισσότερα τραύματα που φέρει το θύμα είναι στο κεφάλι και πολύ κοντά στο στόμα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 28χρονο ως δράστη του εγκλήματος, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, είχε σχέση με το θύμα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε και κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, που διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκε και το μαχαίρι του εγκλήματος, ενώ ο ίδιος δεν έφυγε από το σημείο και περίμενε τους αστυνομικούς οι οποίοι τον συνέλαβαν.

Όπως λένε μάρτυρες, πριν από το έγκλημα είδαν τον δράστη και το θύμα να συνομιλούν στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, γυναίκα κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε ότι, σε περιοχή του Χαλανδρίου, άνδρας καταδίωκε έτερη γυναίκα κρατώντας μαχαίρι.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, εντοπίστηκε στον περιβάλλοντα χώρο εισόδου πολυκατοικίας 47χρονη ημεδαπή, θανάσιμα τραυματισμένη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Για την υπόθεση συνελήφθη 28χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από αστυνομικό τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της. Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής».