Σοκ έχει προκαλέσει η νέα άγρια γυναικοκτονία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, περίπου στις 12:00 στο Χαλάνδρι και συγκεκριμένα στην οδό Στρατηγού Ρουμπέση. Ένας 28χρονος άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου μια 47χρονη γυναίκα έξω από την πολυκατοικία της.

Η επίθεση έγινε μπροστά στα μάτια περαστικών, με αυτόπτη μάρτυρα, μια γυναίκα που είδε τη σκηνή, να καλεί άμεσα το 100, ενημερώνοντας την αστυνομία για το συμβάν. Ο 28χρονος μετά το έγκλημά του δεν τράπηκε σε φυγή αλλά περίμενε στον τόπο του εγκλήματος όπου τον συνέλαβε η αστυνομία. Ο άνδρας μεταφέρθηκε και κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, που διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.

Οι πρώτες εξηγήσεις του 28χρονου

Στις πρώτες κουβέντες που αντάλλαξε με τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν φέρεται να ανέφερε, σύμφωνα με το Star ότι πλησίασε το θύμα για να ζητήσει εξηγήσεις, καθώς είχε μάθει πως εκείνη είχε μιλήσει υποτιμητικά για τον χαρακτήρα του σε οικεία του πρόσωπα.

Η 47χρονη είχε αρχίσει να πηγαίνει στο συσσίτιο του Δήμου Χαλανδρίου, καθώς είχε χάσει πρόσφατα τους γονείς της, ενώ ο κατηγορούμενος σύχναζε στο συσσίτιο της Αρχιεπισκοπής. Οι δυο τους γνωρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2025, χωρίς ωστόσο να είναι ζευγάρι.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκε και το μαχαίρι του εγκλήματος. Όπως λένε μάρτυρες, πριν από το έγκλημα είδαν τον δράστη και το θύμα να συνομιλούν στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, γυναίκα κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε ότι, σε περιοχή του Χαλανδρίου, άνδρας καταδίωκε έτερη γυναίκα κρατώντας μαχαίρι.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, εντοπίστηκε στον περιβάλλοντα χώρο εισόδου πολυκατοικίας 47χρονη ημεδαπή, θανάσιμα τραυματισμένη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Για την υπόθεση συνελήφθη 28χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από αστυνομικό τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της. Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής».