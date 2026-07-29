Η Χερρόνησος είναι το απόλυτο ησυχαστήριο της Σίφνου, ένας μικρός, αυθεντικός παράδεισος στο βορειότερο άκρο του νησιού. Αυτό το μικροσκοπικό ψαροχώρι, φωλιασμένο μέσα σε έναν προστατευμένο, απάνεμο κόλπο, προσφέρει μια σπάνια εμπειρία χαλάρωσης μακριά από την κοσμοπλημμύρα των Κυκλάδων.

Με τις παραδοσιακές ψαρόβαρκες να επιπλέουν στα γαλαζοπράσινα νερά, τα γραφικά ταβερνάκια πάνω στο κύμα και τα λευκά σπιτάκια, η Χερρόνησος προσφέρει την απόλυτη επιστροφή στην απλότητα. Ο οικισμός βρίσκεται σε απόσταση 15 χλμ. από την Απολλωνία και διαθέτει μια παραλία με άμμο, ενώ το υπέροχο και γαλήνιο σκηνικό συμπληρώνεται με λίγες ψαροταβέρνες στην κυριολεξία πάνω στη θάλασσα, αλλά και ένα μικρό αγγειοπλαστείο απ’ όπου κανείς μπορεί να προμηθευτεί τα περίφημα σιφνέικα κεραμικά. Στην άκρη της παραλίας εντύπωση προκαλεί το γραφικό μοναστήρι του Αγίου Πολυκάρπου, όπου πραγματοποιείται ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια στη Σίφνο, στην παραλία του οικισμού.

Περιμετρικά του κόλπου, υπάρχουν λιγοστά πάλλευκα και περιποιημένα σπιτάκια, ως επί το πλείστον εξοχικές κατοικίες των ντόπιων που επέλεξαν τη Χερρόνησο για την ηρεμία και τη γαλήνη που τους προσφέρει. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το παρελθόν, ο οικισμός υπήρξε σημείο αναφοράς για τους αγγειοπλάστες του νησιού, καθώς η αγγειοπλαστική θεωρείται μία από τις αρχαιότερες τέχνες που εξασκήθηκαν στη Σίφνο, και μάλιστα από την Πρωτοκυκλαδική περίοδο.

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