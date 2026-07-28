Αν και η Ίος είναι διάσημη για τη νυχτερινή της ζωή, ο πραγματικός του θησαυρός της κρύβεται στην πολυπρόσωπη ακτογραμμή της, συνδυάζοντας αρμονικά την κοσμοπολίτικη ζωντάνια με την απόλυτη ηρεμία της φύσης.

Στο νησί μπορεί κανείς να συναντήσει οργανωμένες παραλίες με beach bars, δυνατή μουσική και πολύ κόσμο, αλλά την ίδια στιγμή να ανακαλύψει και ήσυχα, απομονωμένα καταφύγια, ιδανικά για χαλάρωση μακριά από την πολυκοσμία. Κοινό χαρακτηριστικό σε όλες τις επιλογές παραμένουν πάντα τα κρυστάλλινα νερά και η χρυσή άμμος που μαγεύουν κάθε επισκέπτη.

Αν, φέτος, το καλοκαίρι επισκεφτείτε την Ίο, σας έχουμε παρακάτω τρεις ξεχωριστές παραλίες που δεν γίνεται να μην τις επισκεφτείτε.

Μαγγανάρι

Μία ονειρική παραλία, ιδανική για νέους, οικογένειες και όσους λατρεύουν τα θαλάσσια σπορ. Απέχει 23 χλμ. από τη Χώρα, με τους χρυσαφένιους αμμόλοφους και τους μικρούς κολπίσκους να σχηματίζουν ένα τοπίο εξωπραγματικής ομορφιάς. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για μία, αλλά για τέσσερις διαδοχικές παραλίες και μικρούς κολπίσκους που σχηματίζουν μια εξωτική λιμνοθάλασσα με χρυσούς αμμόλοφους. Η πρόσβαση στο Μαγγανάρι είναι εύκολη, με έναν καλοστρωμένο δρόμο να οδηγεί στην παραλία, η οποία είναι οργανωμένη, διαθέτοντας καφετέριες και εστιατόρια σε κοντινή απόσταση. Εδώ, γυρίστηκαν μερικές σκηνές της γαλλικής ταινίaς «Απέραντο Γαλάζιο» του Luc Besson.

Κουμπάρα

Η παραλία με το παράξενο όνομα, βρίσκεται εντός του ομώνυμου όρμου στο βορειοδυτικό τμήμα της Ίου και σε απόσταση μόλις 5 χιλιομέτρων από τη Χώρα. Μπορείτε, δηλαδή, να πάτε ακόμα και με τα πόδια, αφού δεν θα χρειαστείτε περισσότερο από ένα μισάωρο. Η Κουμπάρα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, ενώ είναι αρκετά προστατευμένη από τον αέρα. Είναι αμμώδης και έχει ρηχά κρυσταλλένια νερά, γι’ αυτό και θεωρείται ιδανική για οικογένειες με παιδιά. Στα δύο άκρα της παραλίας υπάρχουν βράχια για να απολαύσετε τις βουτιές σας. Όπως θα απολαύσετε και θα θαυμάσετε ένα από τα πιο ωραία ηλιοβασιλέματα! Η Κουμπάρα είναι μία οργανωμένη παραλία, έχει και beach bars, ενώ στη γύρω περιοχή θα βρείτε ταβέρνες, καταστήματα, ξενοδοχεία και καταλύματα αν θέλετε να μείνετε σε αυτό το όμορφο και ήρεμο μέρος.

Αγία Θεοδότη

Ακόμη μία όμορφη παραλία του νησιού με χρυσαφένια άμμο και γαλαζοπράσινα νερά. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για έναν μικρό κόλπο που απέχει 10 χιλιόμετρα από τη Χώρα. Τα νερά είναι ρηχά, οπότε είναι κατάλληλη και για οικογένειες. Η παραλία προσφέρει ανέσεις και παροχές, αλλά και πιο απομονωμένα σημεία για να απολαύσετε τις βουτιές σας μακριά από την πολλή φασαρία. Στην περιοχή λειτουργεί καντίνα και μία ταβέρνα. Εδώ, βρίσκεται και η εκκλησία της Αγίας Θεοδότης, η παλαιότερη της Ίου, η οποία κτίστηκε τον 16ο αι. πάνω στα ερείπια του αρχαίου ναού του Απόλλωνα.