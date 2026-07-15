Αν αναζητάτε την απόλυτη εξωτική εμπειρία στο Ιόνιο, η παραλία Γιδάκι στην Ιθάκη δικαιωματικά αξίζει να βρίσκεται στην κορυφή της ταξιδιωτικής σας λίστας. Χαρακτηρίζεται συχνά ως η ωραιότερη παραλία του νησιού, καθηλώνοντας τον επισκέπτη με τα ηλεκτρίκ, διάφανα νερά της και το ολόλευκο βότσαλο που λαμπυρίζει κάτω από τον ήλιο.

Φωλιασμένη σε ένα παρθένο, καταπράσινο τοπίο, η απομονωμένη αυτή ακτή διατηρεί την αυθεντική της γοητεία κυρίως λόγω της πρόσβασής της, η οποία γίνεται είτε με καραβάκι από το Βαθύ είτε μέσα από ένα πεζοπορικό μονοπάτι για τους λάτρεις της περιπέτειας. Είναι ο απόλυτος προορισμός για όσους θέλουν να κολυμπήσουν σε νερά που θυμίζουν πισίνα και να νιώσουν, έστω και για λίγο, ιδιοκτήτες ενός επίγειου παραδείσου.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για έναν ανοιχτό κόλπο που προσφέρει θέα στο μικροσκοπικό νησάκι Άτοκος, ακριβώς απέναντι. Η παραλία προσεγγίζεται από θαλάσσης με καΐκια που αναχωρούν από το λιμάνι της Ιθάκης, μετά από μια εκπληκτική διαδρομή που διασχίζει ένα μεγάλο μέρος της ακτογραμμής του νησιού του Οδυσσέα, περνώντας μπροστά από το εξωκλήσι του Αγίου Ανδρέα, τον κόλπο του Σκίνου και άλλες μικρές παραλίες του νησιού προσβάσιμες μόνο με σκάφος.

Εναλλακτικά, μέχρι το Γιδάκι μπορεί να φτάσει κανείς μέσα από μονοπάτι και πεζοπορία διάρκειας περίπου μισής ώρας. Ο δρόμος για το αυτοκίνητο τελειώνει στον κόλπο του Σκίνου και από εκεί ξεκινάει μονοπάτι που οδηγεί στο Γιδάκι. Η θέα προς την παραλία από εδώ πραγματικά μένει αξέχαστη.

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