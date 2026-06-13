Το Ντουμπρόβνικ, το ξακουστό «μαργαριτάρι της Αδριατικής», μοιάζει με σκηνικό από παραμύθι που ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Αυτή η πανέμορφη καστροπολιτεία της Κροατίας μάγευε πάντα τους επισκέπτες της, όμως η παγκόσμια υστερία του Game of Thrones την απογείωσε και την έκανε ακόμα πιο γνωστή σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Το καλοκαίρι, το Ντουμπρόβνικ μεταμορφώνεται σε έναν απόλυτο θαλασσινό παράδεισο, αν και λόγω της τεράστιας δημοτικότητάς του θα μοιραστείτε την ομορφιά του με πολλούς άλλους ταξιδιώτες. Ωστόσο, οι στιγμές που θα περάσετε εδώ αξίζουν τον κόπο και την πολυκοσμία. Αρχικά, τα γαλαζοπράσινα, πεντακάθαρα νερά της Αδριατικής σάς προσκαλούν για βουτιές ακριβώς κάτω από τα βράχια της Παλιάς Πόλης. Τα beach bars σφύζουν από ζωντάνια, τα καραβάκια ξεκινούν για τα καταπράσινα γειτονικά νησιά και τα βράδια αποκτούν μια μοναδική, κοσμοπολίτικη αύρα. Είναι η εποχή που η ίδια η πόλη σφύζει από ζωή και προσφέρει την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία, αρκεί να είστε προετοιμασμένοι για τη ζέστη και τα μεγάλα πλήθη των τουριστών.

Τι θα δείτε στο Ντουμπρόβνικ

Τη Μεσαιωνική Πόλη: Πρόκειται για ένα αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα που θα σας μεταφέρει σε μία άλλη εποχή, ενώ αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco από το 1979. Θα περιπλανηθείτε ανάμεσα σε αριστοκρατικά palazzi και εντυπωσιακές μπαρόκ εκκλησίες και θα περπατήσετε στον πλακόστρωτο κυρίως πεζόδρομο της Παλιάς Πόλης, τον Stradun ή Placa, που εκτείνεται από την κύρια Πύλη Pile στη δύση ως την Πύλη Ploče στην ανατολή.

Μεσαιωνικά τείχη: Η βόλτα γύρω από τα μεσαιωνικά τείχη της Παλιάς Πόλης είναι στα «πρέπει» της επίσκεψής σας. Διαρκεί περίπου μία ώρα περπατώντας, αλλά δεν θα καταλάβετε πώς θα περάσει η ώρα, καθώς οι εικόνες που θα αντικρίσετε θα σας μεταφέρουν στο… Game of Thrones.

Το Παλάτι Rector: Στεγάζει το Μουσείο Πολιτιστικής Ιστορίας του Ντουμπρόβνικ. Εδώ θα δείτε πώς ζούσαν κάποτε οι ντόπιοι αριστοκράτες, μέσα από καθημερινά αντικείμενα, όπως μπαρόκ έπιπλα, ελαιογραφίες, ρούχα εποχής κ.α.

Γκαλερί φωτογραφίας: Μπορεί το Ντουμπρόβνικ να έχει αφήσει πίσω του τη μαύρη περίοδο του εμφυλίου, όμως δεν ξεχνάνε το παρελθόν. Στη γκαλερί φωτογραφίας, λοιπόν, που ονομάζεται War Photo Ltd. θα δείτε συγκλονιστικά ντοκουμέντα από την περίοδο του πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία και αποκαλυπτικό φωτογραφικό υλικό από τα πεδία της μάχης.

Νήσος Lokrum: Ο «παράδεισος» των φαν του GOT. Η μικροσκοπική αυτή νήσος καταμεσής της Αδριατικής θάλασσας και απέχει από την ξηρά μόλις 10 λεπτά με το πλοίο. Οι κήποι του Lokrum αποτέλεσαν σε ένα βαθμό σκηνικό του Qarth.

Η σκάλα του Ιησουίτη: Σε αυτές τις σκάλες ξεκινάει η πλέον γνωστή σκηνή στο GOT, του δρόμου της ντροπής (Walk of Shame), με τη Cersei. Οι μπαρόκ σκάλες βρίσκονται στη νότια πλευρά της πλατείας και οδηγούν στην εκκλησία των Ιησουιτών του Αγίου Ιγνατίου.

Δείτε τις φωτογραφίες