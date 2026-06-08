Η Αστυπάλαια συγκαταλέγεται ανάμεσα στους δέκα κορυφαίους «κρυμμένους θησαυρούς» της Ευρώπης για το καλοκαίρι του 2026, σύμφωνα με πρόσφατο αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Αστυπάλαια επιλέγεται ανάμεσα σε προορισμούς από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες που ξεχωρίζουν για την αυθεντικότητα, τη φυσική ομορφιά, το χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την δυνατότητα να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής των προορισμών ήταν η διατήρηση του αυθεντικού χαρακτήρα τους, η δυνατότητα των επισκεπτών να ανακαλύψουν λιγότερο προβεβλημένες περιοχές της Ευρώπης, η ξεχωριστή φυσική τους ταυτότητα και η πολιτιστική τους κληρονομιά.

Στη λίστα περιλαμβάνονται προορισμοί από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία επιβεβαιώνοντας τη διεθνή τάση για αναζήτηση αυθεντικών και βιώσιμων ταξιδιωτικών εμπειριών.

Η βρετανική εφημερίδα The Sun παρουσιάζει την Αστυπάλαια ως έναν από τους πλέον ιδιαίτερους και ανεξερεύνητους νησιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου, αναδεικνύοντας τη μοναδική της γεωμορφολογία που της έχει χαρίσει το προσωνύμιο «Πεταλούδα του Αιγαίου», τα κρυστάλλινα νερά, τους χαλαρούς ρυθμούς ζωής, τις παραλίες που παραμένουν γαλήνιες ακόμη και κατά την υψηλή τουριστική περίοδο, καθώς και τον αυθεντικό χαρακτήρα των οικισμών της. Παράλληλα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη Χώρα με την εμβληματική αρχιτεκτονική της, στο ενετικό κάστρο που δεσπόζει στον οικισμό, στις παραδοσιακές ταβέρνες και στα αυθεντικά στοιχεία της τοπικής ζωής που συνθέτουν μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία.

Η νέα αυτή διεθνής διάκριση έρχεται να προστεθεί στη διαρκώς αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα της Αστυπάλαιας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του προορισμού και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών προβολής του δήμου που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού.

«Η Αστυπάλαια καταφέρνει να ξεχωρίζει γιατί προσφέρει αυτό που αναζητά πλέον ο σύγχρονος ταξιδιώτης: Αυθεντικές εμπειρίες, μοναδικό φυσικό περιβάλλον, ποιοτικές υπηρεσίες και σεβασμό στην τοπική ταυτότητα. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη διεθνή προβολή του προορισμού, εστιάζοντας σε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο που δημιουργεί αξία για τους επισκέπτες, την τοπική κοινωνία και τις επόμενες γενιές», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Δήμου Αστυπάλαιας, Κωνσταντίνος Καμπύλης.