Στο δυτικότερο άκρο της Γαλικίας, εκεί όπου ο Ατλαντικός Ωκεανός συναντά την ευρωπαϊκή ήπειρο με ανεξέλεγκτη δύναμη, η Costa da Morte -η περίφημη «Ακτή του Θανάτου»- παραμένει ένα από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά της Ισπανίας.

Το όνομά της προέρχεται από τα πολυάριθμα ναυάγια που σημειώθηκαν επί αιώνες στα αφιλόξενα νερά της, όμως σήμερα η περιοχή γοητεύει τους ταξιδιώτες με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.

Εδώ δεν θα βρείτε πολυτελή beach clubs ούτε κοσμοπολίτικες μαρίνες. Αντίθετα, το τοπίο κυριαρχείται από θεαματικούς γρανιτένιους γκρεμούς, ατελείωτες αμμουδιές που συχνά μοιάζουν έρημες και μικρά ψαροχώρια όπου ο χρόνος φαίνεται να κυλά με διαφορετικό ρυθμό.

Η παραλία Praia do Rostro είναι από εκείνα τα μέρη που προκαλούν δέος. Τα κύματα του Ατλαντικού σπάνε με ορμή πάνω στην ακτή, ενώ η ομίχλη που συχνά καλύπτει τον ορίζοντα δημιουργεί μια σχεδόν κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

Λίγο νοτιότερα, το ακρωτήριο Fisterra -που οι Ρωμαίοι θεωρούσαν το τέλος του γνωστού κόσμου- προσφέρει από τα πιο συγκλονιστικά ηλιοβασιλέματα της Ευρώπης.

Τα χωριά της περιοχής, όπως το Cee και το Muxía, διατηρούν μια αυθεντικότητα που σπανίζει πλέον στις μεσογειακές ακτές. Οι ντόπιοι συνεχίζουν να ζουν από τη θάλασσα και οι ταβέρνες σερβίρουν καθημερινά ό,τι έφερε το πρωινό ψάρεμα: χτένια, καβούρια, αστακούς και εξαιρετικά θαλασσινά που συνοδεύονται από δροσερά λευκά κρασιά της Γαλικίας.

Η Costa da Morte δεν είναι ένας προορισμός για να «δεις και να σε δουν». Είναι ένας τόπος για ταξιδιώτες που αναζητούν δραματικά τοπία, αυθεντικές εμπειρίες και την αίσθηση ότι ανακάλυψαν κάτι που δεν έχει ακόμη βρεθεί στα ραντάρ του μαζικού τουρισμού.