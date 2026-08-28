Η αγορά εργασίας αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς η γήρανση του πληθυσμού, η ενεργειακή μετάβαση και η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν νέα δεδομένα για εκατομμύρια εργαζομένους.

Παρά τη συνολική επιβράδυνση της απασχόλησης, ορισμένα επαγγέλματα αναμένεται να γνωρίσουν εντυπωσιακή ανάπτυξη μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Σύμφωνα με τις νέες δεκαετείς προβλέψεις του Bureau of Labor Statistics (BLS) των ΗΠΑ για την περίοδο 2025-2035, η συνολική απασχόληση αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,5%, δηλαδή να προστεθούν περίπου 5,9 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Το ποσοστό είναι αισθητά χαμηλότερο από την αύξηση 10,9% που καταγράφηκε την προηγούμενη δεκαετία.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ωστόσο, υπάρχουν επαγγέλματα που όχι μόνο αντέχουν στις αλλαγές, αλλά αναμένεται να καταγράψουν θεαματική αύξηση της ζήτησης.

Τα 12 επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη έως το 2035

Στην κορυφή βρίσκονται επαγγέλματα που συνδέονται κυρίως με την υγεία, την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και την πράσινη ενέργεια.

Η κατάταξη, σύμφωνα με τις προβλέψεις του BLS, είναι η εξής:

Εξειδικευμένοι νοσηλευτές: +41,0% Εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστημάτων: +36,5% Επιστήμονες δεδομένων (Data Scientists): +34,6% Τεχνικοί συντήρησης ανεμογεννητριών: +29,5% Διευθυντές υπηρεσιών υγείας: +24,2% Βοηθοί φυσικοθεραπευτών: +23,0% Ψυχιατρικοί τεχνικοί: +22,3% Επιστήμονες υπολογιστών και πληροφοριακής έρευνας: +21,8% Βοηθοί εργοθεραπευτών: +21,5% Τεχνικοί οφθαλμολογικής φροντίδας: +21,4% Βοηθοί ιατρών: +21,1% Αναλυτές ασφάλειας πληροφοριών: +21,0%

Η υγεία στην κορυφή της ζήτησης

Το επάγγελμα που ξεχωρίζει περισσότερο είναι αυτό των εξειδικευμένων νοσηλευτών, με προβλεπόμενη αύξηση 41%.

Οι θέσεις εργασίας αναμένεται να αυξηθούν από περίπου 336.300 το 2025 σε 474.100 το 2035, καθώς οι ανάγκες του συστήματος υγείας ενισχύονται από τη γήρανση του πληθυσμού.

Η τάση αυτή δεν περιορίζεται στους νοσηλευτές. Στην πρώτη δωδεκάδα βρίσκονται επίσης διευθυντές υπηρεσιών υγείας, βοηθοί φυσικοθεραπευτών, ψυχιατρικοί τεχνικοί, βοηθοί εργοθεραπευτών, τεχνικοί οφθαλμολογικής φροντίδας και βοηθοί ιατρών.

Συνολικά, ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής φροντίδας αναμένεται να δημιουργήσει μεγάλο αριθμό νέων θέσεων εργασίας, καθώς αυξάνονται οι ανάγκες ενός ολοένα και μεγαλύτερου ηλικιακά πληθυσμού.

Φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες κερδίζουν έδαφος

Η ενεργειακή μετάβαση δημιουργεί επίσης ισχυρή ζήτηση για τεχνικά επαγγέλματα.

Οι εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστημάτων καταγράφουν τη δεύτερη μεγαλύτερη προβλεπόμενη αύξηση, με 36,5%, ενώ οι τεχνικοί συντήρησης ανεμογεννητριών ακολουθούν με 29,5%.

Μάλιστα, για τους εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι η είσοδος στο επάγγελμα μπορεί να γίνει χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο, καθώς συνήθως απαιτείται απολυτήριο λυκείου και κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση.

Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη ζήτηση για εργαζομένους με τεχνικές γνώσεις στον συγκεκριμένο τομέα.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει και την αγορά εργασίας

Σημαντική θέση στην κατάταξη καταλαμβάνουν και τα επαγγέλματα που συνδέονται άμεσα με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι επιστήμονες δεδομένων αναμένεται να δουν την απασχόλησή τους να αυξάνεται κατά 34,6%, καθώς οι επιχειρήσεις χρειάζονται ολοένα περισσότερους ειδικούς για την ανάλυση και αξιοποίηση τεράστιων όγκων δεδομένων.

Παράλληλα, οι επιστήμονες υπολογιστών και πληροφοριακής έρευνας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 21,8%, καθώς η ανάπτυξη νέων εφαρμογών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέες ανάγκες στην αγορά.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι αναλυτές ασφάλειας πληροφοριών αναμένεται να καταγράψουν αύξηση 21%, καθώς η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων συνοδεύεται από αυξημένες απαιτήσεις για προστασία δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων.

Τα Data Centers αυξάνουν και την ενεργειακή ζήτηση

Η ταχεία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης έχει, παράλληλα, και μια λιγότερο προφανή επίδραση στην οικονομία: αυξάνει σημαντικά τις ανάγκες για υπολογιστική ισχύ.

Η επέκταση των Data Centers, που απαιτούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία των εφαρμογών AI, οδηγεί σε σημαντική αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο κλάδος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας αναμένεται να αναπτυχθεί κατά περίπου 10%, καταγράφοντας τον υψηλότερο ρυθμό μεταξύ των βασικών κλάδων της αμερικανικής οικονομίας.

Οι προβλέψεις του BLS αποτυπώνουν έτσι μια αγορά εργασίας που αλλάζει σε βάθος: η υγεία ενισχύεται από τη δημογραφική γήρανση, η πράσινη ενέργεια από την ενεργειακή μετάβαση και η τεχνολογία από την εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.