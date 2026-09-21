Κάθε φορά που ο Λιονέλ Μέσι στήνεται πάνω από την μπάλα σε μια στατική φάση, ανεξάρτητα από την απόσταση από την αντίπαλη περιοχή, η Ίντερ Μαϊάμι μπορεί να ελπίζει βάσιμα σε γκολ. Ή, ακόμη καλύτερα, σε ένα γκολ… ποίημα, όπως αυτό που πέτυχε την Κυριακή (20/9), στην ισοπαλία με 2-2 απέναντι στο Σαν Ντιέγκο για το MLS. Ο «Λίο» έκανε ξανά τα μαγικά του, σημειώνοντας το γκολ της ισοφάρισης σε 1-1.

Στο 24ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και ενώ η Ίντερ Μαϊάμι βρισκόταν πίσω στο σκορ στο «Un Stadium», ο Αργεντινός σούπερ σταρ έστησε την μπάλα στο ύψος του ημικυκλίου, λίγα μέτρα προς τα δεξιά. Με το αριστερό του πόδι έστειλε την μπάλα προς την περιοχή, σε μια εκτέλεση που αρχικά έμοιαζε περισσότερο με επικίνδυνη σέντρα.

Η μπάλα έσκασε κοντά στο σημείο του πέναλτι, χωρίς κάποιος συμπαίκτης του να καταφέρει να τη βρει με το κεφάλι και να αλλάξει την πορεία της. Αυτό, όμως, αποδείχθηκε αρκετό για να ξεγελαστεί ο αντίπαλος τερματοφύλακας, με την μπάλα να χτυπά στο δοκάρι και στη συνέχεια να καταλήγει στα δίχτυα, αφού πρώτα βρήκε στην εσωτερική πλευρά της εστίας.

A NADA DEL RÉCORD HISTÓRICO 🚨🐐 Lionel Messi frotó la lámpara con un GOLAZO para el Inter Miami 🦩 y alcanzó los 75 GOLES de tiro libre en su carrera 🤯 📌 Con esta joya quedó a solo 3️⃣ goles de igualar a Marcelinho Carioca (78) como el jugador con más goles por esta vía ¿Logrará quedarse con el 1er puesto? 👇👀 — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) September 21, 2026

Με το συγκεκριμένο τέρμα, ο «Pulga» έφτασε τα 20 γκολ στη σεζόν του MLS για το 2026, με τον 39χρονο να εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ.

Παράλληλα, έφτασε τα 101 γκολ με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, μόλις λίγες ημέρες μετά το 100ό τέρμα του για τον σύλλογο, το οποίο είχε πετύχει στον τελικό του Campeones Cup απέναντι στην Κρουζ Αζούλ.

Ο Μέσι μετρά πλέον 930 γκολ στην καριέρα του, με τα 75 από αυτά να έχουν προέλθει από απευθείας εκτελέσεις φάουλ. Έτσι, ξεπέρασε κατά ένα γκολ τον Βραζιλιάνο Χαΐρ Ρόσα Πίντο και βρίσκεται πλέον μόλις τρία φάουλ μακριά από την ισοφάριση του ιστορικού ρεκόρ ενός άλλου Βραζιλιάνου σταρ, του Μαρσελίνιο Καριόκα, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή με 78.

Στη σχετική λίστα ακολουθούν οι Ρομπέρτο Ντιναμίτε (73), Ζουνίνιο Περναμπουκάνο (72), Μάρκος Ασουνσάο (68), Σίνισα Μιχαΐλοβιτς (67), Χόρχε Αραβένα (65), Κριστιάνο Ρονάλντο (64) και Ζίκο (62), ενώ στα 61 βρίσκεται ένας ακόμη θρύλος του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Παρότι έχει ήδη συμπληρώσει τα 39 του χρόνια και μόλις αποσύρθηκε από την εθνική ομάδα της Αργεντινής —η οποία θα τον αποχαιρετήσει στις 6 Οκτωβρίου, σε φιλικό παιχνίδι απέναντι στο Μπενίν στο Μονουμεντάλ— ο Μέσι δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι μέχρι το τέλος της σεζόν του 2028.

Έχει, επομένως, μπροστά του αρκετό χρόνο για να διεκδικήσει την κατάρριψη του συγκεκριμένου ιστορικού ρεκόρ και να προσθέσει ακόμη μία ξεχωριστή επίδοση στη μυθική καριέρα του.