Στο Μαρόκο θα διεξαχθεί ο τελικός του Μουντιάλ 2030, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, Φουζί Λεκτζά.

Με τη FIFA να μην έχει ανακοινώσει ακόμη την έδρα του τελικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, η Ισπανία και το Μαρόκο… δίνουν μάχη και οι Αφρικανοί είναι σίγουροι ότι θα φιλοξενήσουν τον τελικό, όπως φάνηκε και από τη δήλωση του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας.

«Η επαρχία Μπενσλιμάνε θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030», δήλωσε ο Φουζί Λεκτζά, όπως μετέδωσε το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE.

Η Μπενσλιμανέ απέχει 60 χιλιόμετρα από την Καζαμπλάνκα και είναι η πόλη στην οποία κατασκευάζεται το στάδιο «Χασάν Β’», ένα γήπεδο που θα κοστίσει 12 δισ. δολάρια, θα έχει χωρητικότητα 115.000 θεατών και θα είναι το μεγαλύτερο του κόσμου αποκλειστικά για ποδόσφαιρο.

Το Μουντιάλ 2030 θα είναι ιστορικό καθώς για πρώτη φορά το τουρνουά θα φιλοξενηθεί σε έξι χώρες και τρεις ηπείρους, με τους πρώτους τρεις αγώνες να διεξάγονται σε Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη και τους υπόλοιπους σε Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία.