Με ανάρτησή του στα social media ο Κώστας Καραπαπάς αναφέρθηκε στη διαιτησία του αγώνα του Ολυμπιακού Β’ με την αντίστοιχη ομάδα του ΠΑΟΚ, ο οποίος έληξε ισόπαλος 1-1.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στην Τούμπα στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Super League 1 και οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ στο 73′ με σουτ του Ζουγλή, στο 95′ όμως οι «ασπρόμαυροι» κέρδισαν πέναλτι για χέρι του Αβραμούλη και έκαναν το 1-1 με τον Σιφναίο.

Το παιχνίδι, επομένως, έληξε ισόπαλο και στον Ολυμπιακό έχουν παράπονα για τη διαιτησία και συγκεκριμένα για τον μη καταλογισμό πέναλτι σε χέρι παίκτη του ΠΑΟΚ Β’, με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ να τα εκφράζει μέσω των social media.

Συγκεκριμένα, ο Καραπαπάς ανέβασε φωτογραφία από τη συγκεκριμένη φάση και έγραψε: «Σε αυτή τη φάση ο διαιτητής Χατζηπαναγιώτου από την Ήπειρο δεν βλέπει απόκρουση γκολκίπερ από τον αμυντικό αλλά… χέρι στήριξης. Πρώτος αγώνας της ομάδας U23, πρώτη αλλοίωση αποτελέσματος (τελικό ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 1-1)».