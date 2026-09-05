Σέντρα κάνει σήμερα το πρωτάθλημα της Super League 2, με δύο αναμετρήσεις. Στην Κομοτηνή ο Πανθρακικός θα υποδεχθεί τον Πύργο, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ Β’ θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό Β’.

Το φετινό πρωτάθλημα επιστρέφει και πάλι σε σύστημα διεξαγωγής ενός ενιαίου ομίλου με 16 ομάδες, από τον οποίο θα προβιβαστούν στην Super League οι δύο πρώτες ομάδες της κατηγορίας απευθείας, ενώ οι τέσσερις τελευταίες θα υποβιβαστούν στην Γ’ Εθνική.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Πανθρακικός – ΠΑΣ Πύργος (16:00)

ΠΑΟΚ Β’ – Ολυμπιακός Β’ (16:00)

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Πανιώνιος – Αστέρας B AKTOR (16:00)

Ελλάς Σύρου – Απόλλων Καλαμαριάς (16:00)

ΑΕΛ – Αναγέννηση Καρδίτσας (16:00)

Νέστος Χρυσούπολης – Ζάκυνθος (16:00)

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Μαρκό – Πανσερραϊκός (16:00)

Athens Kallithea – Νίκη Βόλου (17:00)