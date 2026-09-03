Στις 00:35, ξημερώματα Παρασκευής (4/9), αναμένεται στην Αθήνα ο Λίον Μπέιλι, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό και δηλώθηκε και στη λίστα για τη League Phase του Europa League.

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ είναι μία από τις μεγάλες μεταγραφές που έκαναν οι «ερυθρόλευκοι» και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περιμένει πώς και πώς την είσοδό του στις προπονήσεις ώστε να αρχίσει να δουλεύει με την ομάδα.

Αυτή η ώρα δεν αργεί, καθώς ο Μπέιλι αναμένεται στην Αθήνα στις 00:35 ξημερώματα Παρασκευής (4/9), με την ΠΑΕ να έχει ήδη ανακοινώσει την απόκτησή του και να έχει δηλωθεί κανονικά στη λίστα με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη League Phase του Europa League.

Διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του, μετρώντας 41 συμμετοχές, ο Μπέιλι αγωνίστηκε στις Ρόμα, Λεβερκούζεν, Γκενκ και φυσικά στην Άστον Βίλα, από όπου τον αγόρασε ο Ολυμπιακός.