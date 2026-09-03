Ο Ολυμπιακός δεν έψαχνε απλώς έναν ακόμη εξτρέμ. Έψαχνε έναν παίκτη που θα μπορούσε να πάρει την μπάλα, να δημιουργήσει μόνος του και να αλλάξει τον ρυθμό ενός αγώνα. Στο πρόσωπο του Λέον Μπέιλι βρήκε ακριβώς αυτό.

Ο 29χρονος Τζαμαϊκανός έρχεται στον Πειραιά έχοντας πίσω του χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο. Δεν πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που χρειάζεται χρόνο για να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί σε υψηλές απαιτήσεις. Έχει ήδη αγωνιστεί στην Premier League και στην Bundesliga, έχει δουλέψει με σημαντικούς προπονητές και γνωρίζει τι σημαίνει πρωταθλητισμός.

Στην Άστον Βίλα μέτρησε 163 συμμετοχές, 23 γκολ και 25 ασίστ, ενώ στη Λεβερκούζεν έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Το σημαντικό, όμως, δεν είναι μόνο οι αριθμοί. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να επηρεάσει ένα παιχνίδι.

Ο Μπέιλι μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο πλευρές, να μείνει πάνω στη γραμμή και να επιτεθεί στο ένας εναντίον ενός, αλλά και να συγκλίνει προς τον άξονα για να εκτελέσει. Η ταχύτητα, η ντρίμπλα, η εκρηκτικότητα και η κίνησή του χωρίς την μπάλα είναι στοιχεία που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Παράλληλα, δεν είναι ένας μονοδιάστατος αριστεροπόδαρος. Χρησιμοποιεί καλά και το δεξί του πόδι, προστατεύει την μπάλα, μπορεί να αλλάξει πλευρά παιχνιδιού και να ψάξει την κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας.

Κάπου εδώ βρίσκεται και το ενδιαφέρον της υπόθεσης για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το ποδόσφαιρο που θέλει ο Βάσκος απαιτεί ένταση, πίεση, γρήγορες μεταβάσεις και παίκτες που δεν διστάζουν να επιτεθούν στον χώρο. Ο Μπέιλι έχει μάθει να παίζει ακριβώς σε τέτοιες συνθήκες.

Μπορεί να δώσει πλάτος, να ανοίξει μια άμυνα με μία ενέργεια, να φύγει στην πλάτη της και να απειλήσει άμεσα. Και όταν ο αντίπαλος κλείνεται, έχει την ατομική ποιότητα για να δημιουργήσει εκείνος τη φάση.

Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο κέρδος για τον Ολυμπιακό. Δεν απέκτησε έναν ποδοσφαιριστή που απλώς θα συμπληρώσει το ρόστερ. Απέκτησε έναν παίκτη με παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, στην κατάλληλη ηλικία και με χαρακτηριστικά που μπορούν να προσθέσουν μια διαφορετική διάσταση στην επίθεσή του.

Η θεωρία, βέβαια, τελειώνει εδώ. Ο Μπέιλι θα κριθεί όπως όλοι: στο γήπεδο. Εκεί θα φανεί αν η μεγάλη μεταγραφή του Ολυμπιακού μπορεί πράγματι να γίνει και η μεγάλη διαφορά του.