Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη διαδικασία δήλωσης της ευρωπαϊκής του λίστας στην UEFA για τη League Phase του Europa League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αποφασίζει ποιοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Στη λίστα των «Ερυθρόλευκων» βρίσκονται και τα τρία νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας. Ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο Γκουστάβο Πουέρτα και ο Λέον Μπέιλι συμπεριλήφθηκαν κανονικά στις επιλογές του Βάσκου τεχνικού.

Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Πόποβιτς, Γκαρσία, Σιπιόνι και Ρόκα, οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν στα παιχνίδια της League Phase.

Ο Ολυμπιακός θα κάνει πρεμιέρα στη διοργάνωση στις 16 Σεπτεμβρίου, όταν θα υποδεχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική.

Υπάρχει, πάντως, δυνατότητα αλλαγών στην ευρωπαϊκή λίστα στην πορεία της διοργάνωσης. Σε περίπτωση πρόκρισης στην επόμενη φάση, οι Πειραιώτες θα μπορούν να πραγματοποιήσουν τρεις τροποποιήσεις, μέχρι την προθεσμία του Φεβρουαρίου.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τη League Phase



Τερματοφύλακες: Ορτέγκα, Στουρνάρας.

Αμυντικοί: Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Ρέτσος, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Μπρούνο, Τικνιζιάν.

Μέσοι: Πουέρτα, Μπέιλι, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε.

Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Ζότα, Γκονσάλες.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase

1η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια 16 Σεπτεμβρίου 2026 (22:00)

2η αγωνιστική: Μαρσέιγ – Ολυμπιακός 15 Οκτωβρίου 2026 (22:00)

3η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας 22 Οκτωβρίου 2026 (19:45)

4η αγωνιστική: Ρεν – Ολυμπιακός 5 Νοεμβρίου 2026 (22:00)

5η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Μίλαν 26 Νοεμβρίου 2026 (19:45)

6η αγωνιστική: Τσέλιε – Ολυμπιακός 10 Δεκεμβρίου 2026 (19:45)

7η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Χόφενχαϊμ 21 Ιανουαρίου 2027 (22:00)

8η αγωνιστική: Τορένσε – Ολυμπιακός 28 Ιανουαρίου 2027 (22:00)