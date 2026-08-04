Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του Φρανσίσκο Ορτέγκα στον Ολυμπιακό, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν στην αλλαγή της ευρωπαϊκής τους λίστας ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων στο Champions League.

Συγκεκριμένα, το όνομα του Αργεντινού αριστερού μπακ αφαιρέθηκε από τη λίστα, με τη θέση του να παίρνει ο νεοαποκτηθείς τερματοφύλακας Στεφάν Ορτέγκα. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να ενισχύσει την εικόνα πως η μεταγραφή του 27χρονου στη Ρίβερ Πλέιτ βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία.

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα εμφανίζεται έτοιμος να επιστρέψει στην Αργεντινή για λογαριασμό της Ρίβερ, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Ολυμπιακό για την απόκτησή του. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο παίκτης αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών, ενώ το ποσό της συμφωνίας εκτιμάται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ένα ποσό που βρίσκεται κοντά σε εκείνο που είχε δαπανήσει ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι του 2023 για να αποκτήσει τον Αργεντινό από τη Βέλες, εξασφαλίζοντας παράλληλα σημαντικό μέρος της επένδυσής του.

Ο Ορτέγκα αποχωρεί από τον Πειραιά έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας, έχοντας καταγράψει 107 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ένα γκολ και οκτώ ασίστ, ενώ αποτέλεσε βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Conference League το 2024.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού

Γκολκίπερ: Πόποβιτς, Ορτέγκα, Τσομπανίδης και Στουρνάρας

Αμυντικοί: Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ροντινέϊ, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος και Μπρούνο

Mέσοι: Φορτούνης, Σα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε και Μουζακίτης

Επιθετικοί: Ελ Καμπί, Ζέλσον, Μασούρας, Ζότα Σίλβα και Ρόκα