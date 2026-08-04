Ο Ολυμπιακός μπαίνει απόψε στη μάχη του Champions League υποδεχόμενος τη Ναϊμέγκεν. Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλουν να βάλουν τις βάσεις για την πρόκριση στα playoffs, επιστρέφοντας στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης έπειτα από τρία χρόνια. Τις δύο προηγούμενες σεζόν είχαν εξασφαλίσει απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League και του Europa League αντίστοιχα, ενώ ήδη έχουν «κλειδώσει» τουλάχιστον μια θέση στη League Phase του Europa League. Εφόσον αποκλείσουν τη Ναϊμέγκεν, θα αντιμετωπίσουν στα playoffs τον νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μπόντο Γκλιμτ.

Ο Βάσκος τεχνικός καλείται να διαχειριστεί δύο σημαντικές απουσίες. Ο Σαντιάγκο Έσε δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει και έμεινε εκτός αποστολής, όπως και ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη μετακίνησή του στη Σαουδική Αραβία.

Όπως συνηθίζει, ο Μεντιλίμπαρ κράτησε κλειστά τα χαρτιά του μέχρι την τελευταία στιγμή, με αρκετές θέσεις στο αρχικό σχήμα να παραμένουν ανοιχτές.

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του ο Πόποβιτς, ενώ στην αριστερή πλευρά της άμυνας προβάδισμα έχει ο Μπρούνο. Στο κέντρο της άμυνας ο Πιρόλα θεωρείται βέβαιος για το αρχικό σχήμα, με τον Ρέτσο να διεκδικεί θέση δίπλα του, έχοντας επιστρέψει πλήρως στις προπονήσεις, παρότι ο Σμαΐλοβιτς έδειχνε αρχικά να έχει το προβάδισμα.

Αμφίρροπη παραμένει και η μάχη για το δεξί άκρο της άμυνας, όπου ο Μαφέο έχει μικρό προβάδισμα έναντι του Σάλιακα.

Στη μεσαία γραμμή ο Μουζακίτης θεωρείται δεδομένος, με τον Γκαρθία να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να τον πλαισιώσει. Δεν αποκλείεται, πάντως, ο Μεντιλίμπαρ να επιλέξει τον Τσικίνιο σε πιο χαμηλό ρόλο, αφήνοντας τον Ζότα Σίλβα στη θέση του επιτελικού μέσου, μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στην προετοιμασία.

Στην επίθεση, οι επιλογές μοιάζουν ξεκάθαρες, με τον Μαρτίνς να καλύπτει το αριστερό άκρο, τον Ροντινέι να κινείται δεξιά και τον Ελ Κααμπί να αποτελεί την αιχμή του δόρατος για τους Πειραιώτες.