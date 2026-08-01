Ο Παύλος Παντελίδης υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και ο χρόνος αποθεραπείας του, όπως αναφέρει επισήμως ο Παναθηναϊκός, υπολογίζεται στους 6-7 μήνες.

Ο 23χρονος εξτρέμ στάθηκε άτυχος καθώς στο φιλικό των «πράσινων» με την Athens Kallithea υπέστη συντριπτικό κάταγμα περόνης, ρήξη της κάτω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης και ρήξη του δελτοειδούς συνδέσμου.

Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγω για απουσία 4-6 μηνών, ο Παναθηναϊκός όμως με επίσημη ενημέρωσή του τονίζει πως θα μείνει εκτός δράσης για 6-7 μήνες.

«Ο ποδοσφαιριστής μας, Παύλος Παντελίδης, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική αποκατάσταση σύνθετου κατάγματος της δεξιάς ποδοκνημικής με συνοδό συνδεσμική αστάθεια. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ορθοπαιδικό χειρουργό Δρ. Διονύσιο Χίσσα και την ομάδα του.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να λάβει την Κυριακή (2/8) εξιτήριο από το νοσοκομείο και να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα αποκατάστασής του. Ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας εκτιμάται σε 6 έως 7 μήνες, ανάλογα με την πορεία της αποκατάστασης και την επίτευξη των απαιτούμενων ιατρικών και λειτουργικών κριτηρίων», ανέφερε η ενημέρωση του Παναθηναϊκού.