Το πολύκροτο διαζύγιο του Μάουρο Ικάρντι και της Γουάντα Νάρα εξακολουθεί να απασχολεί την κοινή γνώμη, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν εκ νέου δημόσιες αιχμές μέσω των social media.

Την αρχή έκανε ο Αργεντινός επιθετικός, ο οποίος μέσα από ανάρτησή του στο Instagram αποκάλυψε τα ποσά που, σύμφωνα με τον ίδιο, ζητήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας του διαζυγίου.

«Στη διαδικασία του διαζυγίου ζητούσαν 250.000 ευρώ τον μήνα για την πρώην σύζυγό μου, 65.000 ευρώ τον μήνα για καθεμία από τις δύο κόρες μου και ακόμη 100.000 ευρώ μηνιαίως στο πλαίσιο του διαζυγίου. Την 1η Ιουνίου 2026 ο δικαστής απέρριψε αυτές τις εξωφρενικές απαιτήσεις. Δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την απόφαση και, προκειμένου να συνεχίσουν να διεκδικούν τα χρήματά μου, κατέθεσαν έφεση. Στις 27 Ιουλίου 2026 τα ιταλικά δικαστήρια ήταν ξεκάθαρα: η έφεση κρίθηκε απαράδεκτη.

Αυτό ουσιαστικά βάζει τέλος σε όλες τις οικονομικές αξιώσεις. Απομένει μόνο ένα τελευταίο διαδικαστικό βήμα ώστε η απόφαση του διαζυγίου να καταστεί οριστική. Είναι καλό να βλέπεις ότι η ιταλική Δικαιοσύνη λειτουργεί. Πίσω στο 2024 πολλοί με αποκαλούσαν τρελό επειδή επέμενα ότι η υπόθεση έπρεπε να εκδικαστεί στην Ιταλία. Δύο χρόνια αργότερα αποδείχθηκε ότι είχα δίκιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση της Γουάντα Νάρα δεν άργησε να έρθει. Η Αργεντινή τηλεοπτική παρουσιάστρια υποστήριξε πως η δικαστική διαμάχη δεν έχει ολοκληρωθεί, δίνοντας τη δική της εκδοχή για τις τελευταίες εξελίξεις.

«Σήμερα τα ιταλικά δικαστήρια αποφάσισαν ότι πρώτα πρέπει να εκδοθεί η οριστική απόφαση του διαζυγίου και στη συνέχεια θα καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης που μου αναλογεί. Το διαζύγιο δεν έχει ολοκληρωθεί», τόνισε, για να προσθέσει με δηκτικό ύφος: «Baby, βρες δουλειά. Αντί να ασχολείσαι μαζί μου στις διακοπές σου, ασχολήσου με τις κόρες σου».

Με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν την αντιπαράθεση και εκτός δικαστικών αιθουσών, όλα δείχνουν ότι το πολύκροτο σίριαλ του διαζυγίου τους δύσκολα θα ολοκληρωθεί σύντομα.