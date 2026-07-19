Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 και άνοιξαν οι ουρανοί στη Νέα Υόρκη, με την καταρρακτώδης βροχή να πέφτει με τεράστια ένταση.

Μάλιστα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχουν ενδείξεις και για ανεμοστρόβιλο.

Η έντονη βροχόπτωση θα οδηγήσει σε αυτό που ονομάζεται «βρόμικη βροχή» και ονομάζεται έτσι επειδή οι σταγόνες καθώς πέφτουν μαζεύουν τα σωματίδια καπνού από την ατμόσφαιρα λόγω των πυρκαγιών.

Όταν η βροχή στεγνώνει, αφήνει πίσω καφέ ή γκρι σημάδια όπου κι αν πέσουν. Αυτό το φαινόμενο, γνωστό ως wet deposition, βοηθά σημαντικά στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας. Η συνεχής και δυνατή βροχή αναμένεται να «ξεπλύνει» τον ουρανό πολύ πιο αποτελεσματικά από μια σύντομη μπόρα.

Την ώρα που είναι προγραμματισμένο το ματς πάντως τα φαινόμενα θα έχουν εξασθενίσει και η ατμόσφαιρα θα έχει καθαρίσει.