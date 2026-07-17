Οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Κωνσταντή Τζολάκη παραμένουν ανοιχτές, καθώς το ενδιαφέρον από συλλόγους της Premier League συνεχίζεται, με τον Ολυμπιακό να εξετάζει ήδη τις εναλλακτικές του για τη θέση κάτω από τα δοκάρια.

Στη λίστα των «ερυθρόλευκων» βρίσκονται οι γνώριμες περιπτώσεις των Ζοσέ Σα και Ορλάντο Χιλ, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες έχει ξεχωρίσει ακόμη ένα όνομα: αυτό του Στέφαν Ορτέγκα.

Ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας έμεινε ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και αποτελεί μια ιδιαίτερα αξιόλογη επιλογή για τους Πειραιώτες, εφόσον προκύψει ανάγκη ενίσχυσης στη συγκεκριμένη θέση.

Την περασμένη σεζόν ο Ορτέγκα αγωνίστηκε στα περισσότερα παιχνίδια της Φόρεστ στα νοκ άουτ του Europa League, συμβάλλοντας στην πορεία της ομάδας μέχρι τα ημιτελικά, ενώ κατέγραψε και τρεις συμμετοχές στην Premier League πριν τεθεί εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.

Πριν από τη θητεία του στη Νότιγχαμ, φόρεσε για τριάμισι χρόνια τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι. Με τους «Πολίτες» πραγματοποίησε 56 εμφανίσεις, δέχθηκε 51 γκολ, κράτησε ανέπαφη την εστία του σε 23 αγώνες και πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα Αγγλίας, καθώς και την κατάκτηση του Champions League.