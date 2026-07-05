Ο Παναθηναϊκός ψάχνει για γκαρντ και στη λίστα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς προστέθηκε ένα όνομα τα τελευταία 24ωρα από την Αμερική. Ξεχωρίζει για την ικανότητά του να οργανώνει το παιχνίδι, να πιέζει αμυντικά τον αντίπαλο δημιουργό και να διαβάζει σωστά τις καταστάσεις.

Οι Πράσινοι αναζητούν έναν παίκτη με μέγεθος, αθλητικότητα, δημιουργικές ικανότητες και ποιότητα στην άμυνα, στοιχεία που ο Γάλλος NBAer διαθέτει σε μεγάλο βαθμό.

O Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε δείξει ενδιαφέρον για τον παίκτη και στο παρελθόν, όταν βρισκόταν στον πάγκο της Παρτιζάν, θεωρώντας πως μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους δημιουργούς της διοργάνωσης εφόσον βρει τον κατάλληλο ρόλο.

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