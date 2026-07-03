Έντονες συζητήσεις προκάλεσε η απόφαση του VAR να ακυρώσει το γκολ της Κροατίας στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με την Πορτογαλία (2-1), στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η εξέλιξη αυτή στέρησε από τους Κροάτες την ισοφάριση, η οποία θα οδηγούσε το παιχνίδι στην παράταση.

Λίγα λεπτά αφότου ο Γκονσάλο Ράμος είχε διαμορφώσει το 2-1 στο 90+4′, ο Γιόσκο Γκβάρντιολ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 90+13′. Ωστόσο, έπειτα από εξέταση της φάσης, το τέρμα δεν μέτρησε, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση οφσάιντ με τη συνδρομή της τεχνολογίας Snicko.

Το επίμαχο σημείο αφορούσε τον Ιγκόρ Ματάνοβιτς και το αν είχε επηρεάσει τη φάση με επαφή στην μπάλα. Από τα διαθέσιμα πλάνα δεν μπορούσε να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα, γι’ αυτό και ο διαιτητής Έσπεν Έσκας βασίστηκε στα δεδομένα του Snicko.

Πρόκειται για σύστημα που χρησιμοποιείται ευρέως στο κρίκετ, καθώς μέσω ανάλυσης ηχητικών κυμάτων μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια τη στιγμή που η μπάλα έρχεται σε επαφή με κάποιον παίκτη ή αντικείμενο. Η ίδια τεχνολογία αξιοποιήθηκε και στη συγκεκριμένη περίπτωση, καταγράφοντας την επαφή που οδήγησε στην υπόδειξη του οφσάιντ.

Παράλληλα, η FIFA έχει εξοπλίσει την επίσημη μπάλα του τουρνουά, την Adidas Trionda, με ειδικό αισθητήρα, ο οποίος μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για κάθε επαφή της μπάλας προς το VAR. Ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών ήταν εκείνος που οδήγησε στην ακύρωση του γκολ, επιτρέποντας στην Πορτογαλία να διατηρήσει το προβάδισμά της και να εξασφαλίσει την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ.