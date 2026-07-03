Τρία ακόμη εισιτήρια για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου βρήκαν κάτοχο στην προτελευταία βραδιά των αγώνων της φάσης των «32», με την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελβετία να συνεχίζουν την πορεία τους στη διοργάνωση.

Η Ισπανία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στην Αυστρία, επικρατώντας με άνεση 3-0. Ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ άνοιξε το σκορ στο 36ο λεπτό, ο Πέδρο Πόρο διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 66′, ενώ ο επιθετικός της Ρεάλ Σοσιεδάδ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 89′, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Στο μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι της βραδιάς, η Πορτογαλία ανέτρεψε τα δεδομένα απέναντι στην Κροατία και πήρε τη νίκη με 2-1. Οι Κροάτες προηγήθηκαν στο 53′ με τον Ιβάν Πέρισιτς, όμως οι Ίβηρες απάντησαν. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ισοφάρισε στο 68′ από το σημείο του πέναλτι, σημειώνοντας το πρώτο γκολ της καριέρας του σε νοκ άουτ αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γκονσάλο Ράμος χάρισε την πρόκριση στην Πορτογαλία, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στους «16».