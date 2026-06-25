Η Βραζιλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στον 3ο όμιλο, επικρατώντας με άνεση της Σκωτίας με 3-0 στο Μαϊάμι και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «32» ως πρώτη του γκρουπ. Η «Σελεσάο» ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της με επτά βαθμούς, έχοντας δύο νίκες απέναντι σε Σκωτία και Αϊτή, καθώς και μία ισοπαλία με το Μαρόκο.

Οι Βραζιλιάνοι πήραν από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα και μόλις στο 7ο λεπτό άνοιξαν το σκορ, όταν ο Ραγιάν πίεσε ψηλά, η μπάλα κατέληξε στον Βινίσιους και εκείνος νίκησε τον Γκαν για το 1-0. Η ομάδα του Ντοριβάλ συνέχισε να κυριαρχεί, ενώ ένα δεύτερο γκολ του Βινίσιους στο 24’ ακυρώθηκε έπειτα από έλεγχο για επιθετικό φάουλ. Λίγο πριν από την ανάπαυλα, όμως, ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε ξανά δίχτυα, αξιοποιώντας την παράλληλη σέντρα του Γκιμαράες και διαμορφώνοντας το 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Στην επανάληψη, η Σκωτία επιχείρησε να αντιδράσει, χωρίς ωστόσο να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Άλισον. Αντίθετα, η Βραζιλία παρέμεινε αποτελεσματική και στο 60ό λεπτό έφτασε σε τρίτο γκολ, με τον Γκιμαράες να δημιουργεί και τον Κούνια να ολοκληρώνει ιδανικά τη φάση για το 3-0.

Η πιο ξεχωριστή στιγμή της αναμέτρησης ήρθε στο 76’, όταν ο Νεϊμάρ πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Κούνια και πραγματοποίησε την πρώτη του συμμετοχή στη διοργάνωση, γνωρίζοντας θερμή αποθέωση από τους φιλάθλους.

Τεσσάρα το Μαρόκο, βασικός ο Ελ Κααμπί

Την ίδια ώρα, το Μαρόκο χρειάστηκε να κοπιάσει αρκετά απέναντι στην αξιόμαχη Αϊτή, όμως κατάφερε να ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων με νίκη 4-2. Βασικός ο φορ του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Οι Αϊτινοί προηγήθηκαν δύο φορές, αρχικά με αυτογκόλ του Μπονού στο 10’ και στη συνέχεια με το εντυπωσιακό σουτ του Ισιντόρ στο 43’, ωστόσο οι Χακίμι και Σαϊμπαρί έφεραν το παιχνίδι στα ίσα πριν από το ημίχρονο.

Η τελική ανατροπή ήρθε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, με τις αλλαγές του Μοχάμεντ Ουαχμπί να κάνουν τη διαφορά. Ο Ραχίμι στο 78’ και ο Γιασίν στο 89’ πέτυχαν τα γκολ που χάρισαν τη νίκη στους Μαροκινούς, οι οποίοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση του ομίλου πίσω από τη Βραζιλία, παίρνοντας επίσης το εισιτήριο για τα νοκ άουτ της διοργάνωσης.