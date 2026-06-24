Πλούσιο θέαμα, αρκετά γκολ και σημαντικές εξελίξεις επιφύλασσε ακόμη μία ημέρα στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Πορτογαλία πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στο Ουζμπεκιστάν, επικρατώντας με το εμφατικό 5-0, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ηγείται της προσπάθειας των Ίβηρων και να οδηγεί την ομάδα του σε μία άνετη νίκη που την έφερε μια ανάσα από την πρωτιά του 11ου ομίλου.

Την πρόκριση στα νοκ άουτ εξασφάλισε και η Κολομβία, η οποία έκανε το «2 στα 2» επικρατώντας με 1-0 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Το γκολ του Μουνιός στο 76ο λεπτό χάρισε στους Νοτιοαμερικανούς ακόμη τρεις βαθμούς και πλέον η πρώτη θέση του ομίλου θα κριθεί στο μεγάλο παιχνίδι με την Πορτογαλία.

Στον 12ο όμιλο, η Κροατία παρέμεινε ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης, καθώς λύγισε με 1-0 τον Παναμά χάρη στο γκολ του Μπούντιμιρ λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους. Οι φιναλίστ του 2018 θα τα παίξουν όλα για όλα στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στη Γκάνα.

Η μεγαλύτερη έκπληξη της ημέρας ήρθε από το στρατόπεδο της Αγγλίας. Μετά τη θριαμβευτική πρεμιέρα, τα «Τρία Λιοντάρια» δεν κατάφεραν να διασπάσουν την εξαιρετική αμυντική λειτουργία της Γκάνας και έμειναν στο 0-0, αφήνοντας ανοιχτή την υπόθεση της πρόκρισης ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής.

Δείτε τα highlights των αναμετρήσεων.