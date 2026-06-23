Μετά την αποχώρησή του από την εθνική Ιταλίας, την οποία δεν κατάφερε να οδηγήσει στο Μουντιάλ 2026, ο Τζενάρο Γκατούζο επιστρέφει στους πάγκους αναλαμβάνοντας τη Λάτσιο.

«Αν δεν προκριθούμε στο Μουντιάλ θα μετακομίσω κάπου μακριά από την Ιταλία και δεν θα με ξαναδείτε σε κάποιον πάγκο», έλεγε ο Γκατούζο όταν αναλάμβανε τη «σκουάντρα ατζούρα» και τελικά δεν κράτησε τον λόγο του.

Ο Ιταλός προπονητής είχε αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της χώρας του μετά τον αποκλεισμό από τη Βοσνία στα μπαράζ του περασμένου Μαρτίου και τελικά αντί να μετακομίσει κάπου μακριά, θα μετακομίσει στη Ρώμη.

Ο Γκατούζο είχε συμφωνήσει εδώ και κάποιες εβδομάδες με τη Λάτσιο και από την Τρίτη (23/6) είναι και επισήμως ο νέος προπονητής της, με το κλαμπ να ανακοινώσει την πρόσληψή του μετά την υπογραφή του συμβολαίου του για 2+1 χρόνια.