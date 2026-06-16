Το όνομα του Νταβίντε Καλάμπρια εξακολουθεί να απασχολεί την ιταλική μεταγραφική επικαιρότητα, με νέο δημοσίευμα να τον συνδέει με ομάδα της Serie A.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο Ιταλός δημοσιογράφος Gianluca Di Marzio, ο δεξιός οπισθοφύλακας του Παναθηναϊκού βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές που εξετάζει η Σασουόλο για την ενίσχυση της δεξιάς πλευράς της άμυνάς της.

Ο Καλάμπρια φέρεται να αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που αξιολογούνται από τον αθλητικό διευθυντή των «νεροβέρντι», ο οποίος έχει συμπεριλάβει στη λίστα του και τους Φαβασούλι και Ζάπα, που αγωνίζονται σε Καταντζάρο και Κάλιαρι αντίστοιχα.

Έτσι, το ενδιαφέρον από την Ιταλία για τον έμπειρο μπακ παραμένει «ζωντανό», με το όνομά του να συνεχίζει να βρίσκεται στο μεταγραφικό κάδρο ομάδων της πατρίδας του.